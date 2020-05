Nie żyje 30-letni aktor ze „Zmierzchu”. W domu znaleziono także zwłoki jego partnerki

Jak informują amerykańskie media, zwłoki aktora i jego partnerki, 27-letniej Natalie Adepoju, zostały znalezione w ich mieszkaniu w Las Vegas 13 maja. Dopiero teraz informacja o ich śmierci trafiła do portali internetowych. 30-letni Gregory Tyree Boyce znany był z roli Tylera Crowleya w „Zmierzchu” (Twilight).

Okoliczności zagadkowej śmierci pary przybliża serwis E!News. – Kuzyn Grega obudził się i zauważył, że jego samochód wciąż stoi przy domu. Zaniepokoił się, ponieważ Greg miał być w Los Angeles. Poszedł do nich, żeby sprawdzić, co się dzieje i ich znalazł – relacjonuje informator serwisu.

Aktor w ostatnim czasie przeprowadził się do Las Vegas, by pomagać matce. Wyjeżdżał jednak często do Los Angeles, gdzie nie tylko grał, ale też mógł widywać swoją córkę. Na razie nie podano do wiadomości publicznej, jakie były okoliczności śmierci pary. – Greg był zdecydowanie osobą, która kochała życie, była bardzo pozytywnie nastawiona – wspominał aktora jeden z jego znajomych.