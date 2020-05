Adam Sandler w nowym filmie Netfliksa. „Hustle” wyprodukuje m.in. LeBron James

W „Hustle” Adam Sandler wcieli się w skauta koszykarskiego, który po niesprawiedliwym zwolnieniu, odkrywa utalentowanego zawodnika za granicą i decyduje się przywieźć go do Stanów Zjednoczonych, aby udowodnić, że obydwoje mają wszystko, aby dostać się do NBA.

Scenariusz do filmu stworzyli Taylor Materne i Will Fetters. Produkcją zajmie się Happy Madison należąca do Sandlera, Roth/Kirschenbaum Films oraz SpringHill Entertainment LeBrona Jamesa i Mavericka Cartera.

Sandler ostatnio otrzymał najlepsze recenzje w jego filmowej karierze za film „Nieoszlifowane diamenty” (ang. „Uncut Gems” ). Otrzymał m.in. nagrody National Board of Review i Film Independent. Został także nagrodzony przez Bostońskie Stowarzyszenie Krytyków Filmowych.

