Megan Fox i Brian Austin Green rozstali się. Aktor opowiedział, dlaczego do tego doszło

Jak ujawnił aktor, on i Megan Fox są w separacji od kilku miesięcy. – To nie jest coś, co bierzesz pod uwagę, jak zawierasz małżeństwo – powiedział. Green i Fox są małżeństwem od 2010 roku i mają wspólnie trójkę dzieci. Aktor zdradził, że rozstanie zainicjowała Fox w ubiegłym roku. Po tym, jak wróciła z planu projektu, nad którym pracowała miała oznajmić aktorowi, że chciałaby spędzić trochę czasu osobno. – Powiedziała: „Wiesz, gdy byłam poza krajem sama, zdałam sobie sprawę z tego, że czułam się lepiej sama ze sobą i lubiłam siebie lepiej podczas tego doświadczenia. I myślę, że to coś, co by dla mnie było dobre” – zdradził Green. – Byłem zdenerwowany, ale nie mogę się na nią złościć, ponieważ ona nie prosiła o to, żeby się tak czuć – podkreślił.

Niedawno Fox została sfotografowana przez paparazzi z raperem Machine Gun Kelly. Według Greena jest to „miły, autentyczny facet” . Dodał, że „w tym momencie są tylko przyjaciółmi” . – Dla mnie bardzo ważne jest, aby ludzie nie traktowali nikogo jako złoczyńcę lub ofiarę w tej sytuacji – podkreślił. – Zawsze będę ją kochać, a ona zawsze będzie kochać mnie. Kto wie, czy to koniec naszej podróży. Zostało nam jeszcze dużo życia – dodał.

