Prawdziwa historia Anny May Wong odbiegała od tej z serialu „Hollywood”. Tak krzywdziła ją branża filmowa

Uwaga! Tekst zawiera spoilery dotyczące fabuły serialu „Hollywood” . Jeżeli planujecie obejrzeć produkcję Ryana Murphy'ego, zachęcamy do zapoznania się z artykułem już po seansie.

Anna May Wong w ostatnim odcinku serialu „Hollywood” otrzymuje nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej. W rzeczywistości co prawda Wong uważa się za pierwszą gwiazdę filmową pochodzenia azjatyckiego, nigdy jednak nie wyróżniono jej najwyższym zaszczytem w branży, za jaki uważa się Oscara. Aktorka była piękna i jest wspominana jako niezwykle charyzmatyczna. To przyniosło jej ponad 50 ról filmowych, w tym w uważaną za klasykę produkcji „Szanghaj Ekspres” z 1932 roku, gdzie wystąpiła u boku Marlene Dietrich. Jej role często jednak opierały się na krzywdzących stereotypach i realia są takie, że to rasizm wszechobecny w latach XX w Hollywood uniemożliwił jej pięcie się na szczyt.

– Była bardzo nowoczesną aktorką – mówiła o Wong Michelle Krusiec, która wcieliła się w nią w serialu. – Bardzo naturalna, bardzo płynna – nie była melodramatyczna. Za każdym razem, gdy oglądałam jej prace, nawet te stereotypowe fragmenty, uświadamiałam sobie, że jest cholernie dobra. Naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że mimo wszystko wytrwała – podkreśliła aktorka w rozmowie z portalem Refinery 29.

Pierwsza rola w wieku 14 lat

Anna May Wong naprawdę nazywała się Wong Liu Tsong. Urodziła się 3 stycznia 1905 roku w Los Angeles. Jej rodzice byli właścicielami pralni samoobsługowej. Od małego Wong marzyła o występie w filmach. Według Narodowego Muzeum Historii Kobiet (National Women's History Museum) często uciekała ze szkoły, aby wybrać się do teatru. W wieku 14 lat w 1919 roku, Wong zagrała swoją pierwszą rolę w filmie „The Red Lantern” .

Trzy lata później Wong zakończyła szkołę średnią i zdobyła rolę w niemym filmie „Toll of the Sea” (1922). W branży mówiono, że to była jej wielka przepustka do Hollywood. Później zagrała także w „Daughter of the Dragon” i „Piccadilly” .

Chociaż spełniła swoje marzenie o byciu gwiazdą filmową i była rozpoznawana, role dla azjatyckich aktorek wówczas były nieliczne, a te, które się pojawiały, przesiąknięte były stereotypami na tle rasowym. Wong otrzymywała również znacznie mniejsze wynagrodzenia za swoją pracę. Jak podaje „Time” , za grę w filmie „Daughter of the Dragon” zarobiła 6 tys. dolarów, natomiast towarzyszący jej Warner Oland otrzymał 12 tys. dolarów, mimo że pojawił się tylko w 23 minutach filmu. Z kolei za „Szanghaj Ekspres” Wong otrzymała 6 tys. dolarów, a Marlene Dietrich ponad 78 tys. dolarów.

Wong nazywano „zdrajczynią”

Widownia z Chin odrzuciła Wong twierdząc, że role, w jakie się wcielała pogłębiają stereotypy. „Time” pisze, że gazety nazywały ją „zdrajczynią” sugerując, że przynosi narodowi hańbę. – To bardzo smutne, że Chińczycy odrzucają mnie, ponieważ ja jestem także Amerykanką – mówiła aktorka. Mimo to Wong podróżowała do Chin, aby promować „Szanghaj Express” , zbierając przy tym pieniądze na pomoc dla uchodźców podczas II wojny światowej.

Niewystarczająco piękna

W 1928 roku aktorka przeniosła się do Berlina i zaczęła grać w filmach kręconych we Francji, Niemczech i Anglii, zdobywając światową sławę. Tak, jak pokazano w drugim odcinku serialu „Hollywood” Wong nie przydzielono roli w filmie „The Good Earth” ( „Łaskawa ziemia” ) z 1937 roku, o rodzinie chińskich farmerów, starających się przeżyć w trudnych czasach. Jak podaje „Time” , autorka noweli, na podstawie której powstawał film, Pearl S. Buck, miała usłyszeć od szefa MGM, że „jest to niemożliwe z powodu amerykańskiego systemu doboru aktorów” . Producent Albert Lewin miał ponadto stwierdzić, że jest „rozczarowany wyglądem Wong” i nie wydaje się ona „wystarczająco piękna” . Jak wiemy, rola ostatecznie trafiła do Luise Rainer, której twarz pomalowano w filmie na żółto. Za grę w tej produkcji otrzymała ona Oscara w 1938 roku.

W 1951 roku sieć telewizyjna DuMunt pokazała serial „The Gallery of Madame Liu-Tsong” , w którym zagrała Wong, jako pierwsza Azjatka w historii telewizji.

Wong zmarła na zawał serca 3 lutego 1961 roku w wieku 56 lat. Na rok przed śmiercią doczekała się gwiazdy w Alei Gwiazd w Los Angeles.

Czytaj także:

Stacja benzynowa z serialu „Hollywood” istniała naprawdę. Zjeżdżały się tam elity Fabryki Snów