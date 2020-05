Andrzej Chyra: Latkowski chce prawdy? Oto ona

Aktor rozpoczął od zapewnienia, że pedofilię uważa za „ohydne przestępstwo, które powinno być jak najsurowiej karane” . Reżyserowi filmu „Nic się nie stało” zarzucił jednak manipulację i próbę kompromitacji go pod pozorem twierdzenia, że „chce »prawdy«” . „Oto więc ona” – napisał Chyra, opowiadając swoją historię dotyczącą Zatoki Sztuki. Aktor stwierdził, że do lokalu trafił przypadkowo, podczas spaceru z partnerką i córką. Tam miał zostać poproszony przez obsługę o wzięcie udziału w akcji obrony kawiarni. Pracownik miał przedstawić Zatokę Sztuki jako „ważne miejsce na kulturalnej mapie Sopotu „. „ Gdybym wtedy wiedział, że z tym miejscem są związane tak potworne rzeczy to nigdy bym tam nie wszedł. Wtedy niestety nie wiedziałem ” – podkreślił aktor.

Chyba przyznał, że zgodził się na wykonanie zdjęcia, ponieważ popiera zazwyczaj „wszystko, co może pomóc w jak najszerszym propagowaniu i funkcjonowaniu kultury” . Aktor podkreślił, że nie miał pojęcia, „jaki był faktyczny motyw tego działania” .

Chyra zapowiada konsekwencje

„Szkoda więc, że Pan Latkowski nie zapytał mnie wprost, jakie były okoliczności wykonania tego zdjęcia. Podejrzewam, że obawiał się, iż moja odpowiedź nie będzie pasowała, do z góry założonej przez niego tezy” – stwierdził Andrzej Chyra. „Nie przeszkodziło mu to w wykorzystaniu mojego wizerunku w filmie i w jego zapowiedzi” – dodał aktor.

„Brzydzę się działaniami osób przedstawionych w filmie, ale wzbudza też mój najgłębszy sprzeciw ta obraźliwa insynuacja, służąca uzyskaniu większego rozgłosu filmu, bez zastanowienia się, jakie konsekwencje to dla mnie i dla powagi sprawy niesie. Nie zamierzam takiego stanu tolerować i zostawiać go wyłącznie swojemu biegowi, gdyż działania TVP i Pana Latkowskiego, wyrządziły sprawie, mnie i moim bliskim krzywdę” – zakończył swój wpis.

Gwiazdy reagują na film i słowa Latkowskiego

W odpowiedzi na oskarżenia z wywiadu oraz wykorzystanie wizerunku w filmie, wiele gwiazd wydało oświadczenia. Kuba Wojewódzki zapowiedział pozew, Radosław Majdan domagał się sprostowania, a Natalia Siwiec nazwała działania Latkowskiego „sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego i etyką dziennikarską. Oświadczenie wydał także Borys Szyc, do którego na antenie TVP o „powiedzenie prawdy” apelował Latkowski. Aktor pokazał korespondencję, którą przez długi czas wymieniał z dziennikarzem. Na insynuacje dziennikarza odpowiedział także Krzysztof Zanussi.

O czym jest film „Nic się nie stało”?

Film „Nic się nie stało” Sylwestra Latkowskiego, który swoją premierę miał w środę na antenie TVP1, miał obnażyć pedofilię w środowisku polskich celebrytów. Reżyser przedstawia historię 14-letniej Anaid, która miała zostać zgwałcona i w 2015 roku popełniła samobójstwo. Sprawę wiąże z sopockimi klubami Zatoka Sztuki i Dream Club, gdzie miało dochodzić m.in. do gwałtów, szantażowania i stręczenia nieletnich dziewczyn. Głównymi organizatorami procederu mieli być Krystian W., ps. Krystek i Marcin T. ps. Turek. Pierwszy z nich czeka na wyrok, ciąży na nim kilkadziesiąt zarzutów. W trakcie dokumentu pokazywane są zdjęcia polskich celebrytów, sportowców i aktorów, m.in. Jarosława Bieniuka, Borysa Szyca, Natalii Siwiec czy Kuby Wojewódzkiego, którzy mieli bywać w niesławnych klubach.