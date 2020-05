W „Szkole dla elity” gra Lucrecię. Prywatnie też wiedzie luksusowe życie

Lucrecia „Lu” to jedna z najbardziej wyrazistych postaci w hitowym serialu Netfliksa „Szkoła dla elity” . Bogata nastolatka nie stroni od intryg i zrobi wiele, by osiągnąć swój cel. Oprócz urody wykorzystuje inteligencję, co pomaga jej wybrnąć z trudnych sytuacji nawet wtedy, gdy los się od niej odwraca. W przebojową bohaterkę wciela się pochodząca z Meksyku 24-letnia Danna Paola. Aktorka, która od wielu lat próbuje swoich sił w telenowelach, dzięki produkcji Netfliksa zyskała światową popularność. Jej profil na Instagramie śledzi 23,7 mln osób. Prywatne perypetie Danny śledzą hiszpańskojęzyczne media, a gwiazda chętnie chwali się podróżami i luksusowym życiem.

Utalentowana Meksykanka nie skupia się wyłącznie na karierze aktorskiej. Danna Paola spełnia się także jako piosenkarka - wydała kilka płyt, z czego jedną w „dorosłej” karierze w 2012 roku. Premierę kolejnej - SIE7E + zaplanowano na 2020 rok, a w sieci znaleźć można zapowiadające ją single. Każdy z nich zebrał już po około 50 mln wyświetleń.

24-latkę czeka wkrótce intensywny okres. Dannę Paolę zobaczymy bowiem w kolejnej odsłonie „Szkoły dla elity” . Twórcy oficjalnie potwierdzili już, że planowany jest 4. sezon.

