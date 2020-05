Najlepsze filmy z Joaquinem Phoenixem według magazynu „Esquire”. Podpowiadamy, gdzie je obejrzeć

1. „Ona”

Samotny pisarz zapoznaje się z nowo zakupionym systemem operacyjnym, który ma zaspokoić wszystkie jego potrzeby. Film można obejrzeć na HBO GO.



2. „Mistrz”

Po wojnie Freddie nie może odnaleźć swojego miejsca w świecie. Ale kiedy trafia na charyzmatycznego wizjonera Lancastera Dodda, zostaje jego uczniem i pomocnikiem. Film można obejrzeć na VOD.pl



3. „Spacer po linie”

Gwiazdy muzyki Johnny Cash i June Carter, pomimo przeciwności losu, starają się założyć rodzinę. Film można obejrzeć na HBO GO.



4. „Nigdy cię tu nie było”

Były agent do zadań specjalnych podejmuje się odnalezienia zaginionej nastolatki. Film można obejrzeć na VOD.pl i Chilli.



5. „Kochankowie”

Porzucony niegdyś przez narzeczoną Leonard leczy się z powodu depresji. Po nieudanej próbie samobójczej poznaje dwie piękne kobiety i staje przed trudnym wyborem. Film można obejrzeć na Player.pl.



6. „Bracia Sisters”

Rok 1850, Oregon. Bracia Charlie i Eli tropią poszukiwacza złota, który jest w posiadaniu tajemnej receptury. Film można obejrzeć na YouTube, Player i Chilli.



7. „Imigrantka”

Niewinna imigrantka zostaje podstępem wkręcona w życie burleski i wodewilu. Uratować próbuje ją tajemniczy magik. Film można obejrzeć na Netflix.



8. „Wada ukryta”

Kiedy "Doc" Sportello, uzależniony od narkotyków prywatny detektyw, dowiaduje się o zaginięciu byłej dziewczyny, postanawia rozpocząć własne śledztwo. Film można oglądać na HBO GO.



9. „Bez obaw, daleko nie zajdzie”

Fabuła filmu skupia się na Johnie Callahanie, który został dotknięty paraliżem po wypadku samochodowym w wieku 21 lat. Jako formę terapii wybrał rysowanie. Film można oglądać na Amazon Prime.



10. „Joker”

„Joker” to dramat psychologiczny, całkowicie poświęcony postaci o tym samym imieniu z komiksów wydawnictwa DC Comics. Kontrastuje jednak z innymi produkcjami DC Extended Universe, które przeznaczone są dla młodszych widzów. Film ma zupełnie inną konwencję, co widać już po samym zwiastunie. Otrzymał też kategorię wiekową R, co oznacza, że osoba poniżej 17. roku życia może obejrzeć film w kinie tylko z udziałem osoby dorosłej. Film opowiada historię jednego z najpopularniejszych czarnych charakterów w historii komiksu i popkultury w ogóle. Dowiadujemy się z niego, jak tytułowy antybohater schodził na drogę przestępstwa i stacza się w otchłań szaleństwa. Akcja toczy się w 1981 roku, gdy Arthur Fleck – nieudolny komik, zaczyna siać zbrodnię i chaos w Gotham City, stając się przerażającą legendą znaną jako Joker. Film można oglądać na Ipla i Chilli.



11. „Gladiator”

Generał Maximus - prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec - w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie. Film można obejrzeć na CDA i Chilli.



12. „Znaki”

Po śmierci żony pastor Graham Hess zrywa z Kościołem. Pewnego dnia na polu kukurydzy tuż obok rodzinnej farmy znajduje tajemniczy symbol.



13. „Za wszelką cenę”

Suzanne marzy o karierze w telewizji. Za namową męża, pomimo wyższych aspiracji, podejmuje pracę jako prezenterka pogody.



14. „Hotel Rwanda”

W 1994 roku dyrektor hotelu udziela schronienia uchodźcom podczas krwawych walk plemiennych o dominację w Ruandzie. Film obejrzeć można na CDA.



15. „Ślepy tor”

Leo Handler (Mark Wahlberg) skończył właśnie odsiadywanie wyroku i chciałby wrócić do normalnego życia. Udaje się tam, gdzie, jak sądzi, będzie bezpieczny - do domu. Rozpoczyna pracę u swojego wpływowego wuja Franka (James Caan) i znów spotyka się ze swoim długoletnim przyjacielem Williem Guitierezem (Joaquin Phoenix) oraz jego dziewczyną Ericą (Charlize Theron). Niestety, życie na wolności jest również bezlitosne jak to w więzieniu. Leo staje się mimowolnym świadkiem aktów sabotażu, wymuszeń a wreszcie morderstwa. Tajemnica, którą poznał sprawia, że na cel bierze go najbardziej wpływowa rodzina w mieście - jego własna.



16. „Królowie nocy”

Nowojorski menadżer nocnego klubu próbuje ocalić brata policjanta i ojca przed zabójcami nasłanymi przez rosyjską mafię. Film można obejrzeć na Player.pl.



17. „Spokojnie, tatuśku”

Wielopokoleniowa rodzina Buckmanów stara się wspierać swoje dzieci w troskach i niepowodzeniach. Film można obejrzeć na Netflix.



18. „Zatrute pióro”

Markiz de Sade trafia do zakładu dla obłąkanych. Próbuje obejść zakaz publikowania, potajemnie wysyłając wydawcom swoje rękopisy. Film można obejrzeć na CDA.



19. „Buffalo Soldiers”

Niemcy Zachodnie, tuż przed upadkiem muru berlińskiego. Stacjonujący amerykańscy żołnierze prowadzą nielegalne interesy, tworząc prawdziwą kryminalną subkulturę. Film można obejrzeć na CDA.



20. „Powrót do raju”

Po wakacjach w Malezji jeden z przyjaciół zostaje oskarżony o handel narkotykami i czeka go śmierć. Pozostała dwójka musi zdecydować jak mu pomóc.



21. „Osada”

Akcja filmu osadzona jest w wiejskiej Pennsylvanii w 1897 roku. Film opowiada historię małej wioski Covington zamieszkałej przez jedynie 60 osób i otoczonej przez lasy, w których żyją "mityczne potwory". Pomiędzy ludźmi a przerażającymi stworzeniami zamieszkującymi lasy istnieje niepisane porozumienie - ludzie nie wchodzą do lasu, a tajemnicze stworzenia nie zapuszczają się do wioski. Pakt ten był respektowany przez lata, ale kiedy Lucius Hunt (Joaquin Phoenix), szukając pomocy medycznej w innym mieście, wkracza do lasu, porozumienie zostaje wystawione na próbę. Wokół wioski zaczyna pojawiać się zwierzęca padlina pozbawiona skóry, wywołując tym samym obawy rady starszych o bezpieczeństwo wioski. Film można obejrzeć na Player.pl.



22. „Martwe gołębie”

W małym miasteczku mieszka Clay, jego najlepszy przyjaciel Earl oskarża go o spanie ze swoją żoną i na jego oczach popełnia samobójstwo. Jakiś czas później zostają znalezione zwłoki dziewczyny w jeziorze, później zasztyletowane zwłoki wdowy po Earlu. Głównym podejrzanym staje się Clay.



23. „Droga przez piekło”

Bobby Cooper jedzie do Las Vegas oddać dług szefowi mafii. Po drodze zatrzymuje się w mieście Superior, gdzie zostaje okradziony ze wszystkich pieniędzy. Film można obejrzeć na HBO GO.



24. „Płonąca pułapka”

Strażak zostaje uwięziony na dwudziestym piętrze płonącego wieżowca. Film można obejrzeć na CDA.



25. „Droga do przebaczenia”

Dwight, wracając do domu z synem po meczu bejsbolowym, potrąca 10-letniego Josha na oczach jego rodziców. Film można obejrzeć na Player.pl.



26. „Joaquin Phoenix. Jestem, jaki jestem”

Reżyserski debiut Caseya Afflecka o muzycznych początkach oraz domniemanym końcu kariery filmowej jednego z czołowych aktorów Hollywood - Joaquina Phoenixa. Film można obejrzeć na CDA.



27. „Abbottowie prawdziwi”

Historia związków trzech zamożnych sióstr Abbott z ubogimi braćmi Holt. Film można obejrzeć na CDA.



28. „Osiem milimetrów”

Prywatny detektyw zostaje wezwany do rezydencji zmarłego właśnie milionera. Żona znalazła w sejfie strzępek amatorskiego filmu, w którym zarejestrowano morderstwo popełnione na młodej kobiecie. Detektyw próbuje ustalić tożsamość dziewczyny. Film można obejrzeć na CDA.



29. „Maria Magdalena”

Portret Marii Magdaleny, która dołącza do Jezusa podczas jego wędrówki. Film można obejrzeć na YouTube.



30. „Wszystko dla miłości”

Świat nawiedza globalne oziębienie, w Ugandzie nawet zanika grawitacja. Elena jest słynną łyżwiarką, jednak chce się wycofać z życia publicznego. Od dłuższego czasu jest w separacji z mężem, Johnem. Gdy ten przyjeżdża do Nowego Jorku, by podpisać dokumenty rozwodowe, na jaw wychodzi, że grozi im niebezpieczeństwo.



31. „Ruscy na Florydzie”

Grupa Amerykańskich chłopców odnajduje rosyjskiego rozbitka na wybrzeżu Florydy. Ponieważ wydaje się być sympatycznym i nie stwarzającym żadnego zagrożenia, postanawiają się z nim zaprzyjaźnić.



32. „Nieracjonalny mężczyzna”

Profesor Abe Lucas ma nową pracę, nową kochankę i nową protegowaną, ale dopiero przypadkowe spotkanie dostarcza mu inspiracji pozwalającej wyrwać się z depresji. Film można obejrzeć na Netflix.Czytaj także:

