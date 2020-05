Lana Del Rey w ostrym wpisie o popularnych piosenkarkach. Zarzucono jej rasizm

Twórczyni takich hitów jak „Video Games” czy „Radio” od lat zarzuca się, że jej piosenki są antyfeministyczne i pokazuje w nich uległość wobec kobiet. W ubiegły czwartek piosenkarka, chcąc powiedzieć „dość” takim opiniom, dodała na Instagramie długi post, w którym odniosła się do tego. Jednocześnie jednak jej wpis został potraktowany jako atak na koleżanki z branży.

„Pytanie do kultury: Teraz, kiedy Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj i Beyonce miały pierwsze miejsca na listach z piosenkami o byciu sexy, noszeniu ubrań, piep***niu, zdradach itd. – czy ja mogę, proszę, wrócić do śpiewania o byciu we własnym ciele, poczuciu bycia piękną dzięki zakochaniu, nawet jeśli związek nie jest idealny, czy tańczeniu dla pieniędzy – albo o czymkolwiek chcę – bez bycia ukrzyżowaną czy mówienia, że gloryfikuję przemoc??????” – napisała Del Rey na początku wpisu. „Mam dosyć żeńskich autorek i piosenkarek, które mówią, że gloryfikuję przemoc, podczas gdy w rzeczywistości jestem czarującą osobą, śpiewającą o realiach tego, czym, jak wszyscy teraz obserwujemy, są powszechne, emocjonalnie wyniszczające związki na całym świecie” – podkreśliła. Dalej piosenkarka stwierdziła, że uważa to za żałosne, że jej „niewielka eksploracja słowna własnych czasem uległych lub pasywnych ról w moich związkach sprawiała, że ludzie mówią, iż cofnęłam kobiety o setki lat” .

„Niech to będzie jasne, nie jestem feministką – ale musi być miejsce w feminizmie dla kobiet, które wyglądają i zachowują się, jak ja. Tego rodzaju kobiet, które mówią nie, ale mężczyźni słyszą tak. Tego rodzaju kobiet, które są bezlitośnie rugane za bycie autentyczną, delikatną sobą. Tego rodzaju kobiet, których własne historie i głosy są i odbierane przez silniejsze kobiety lub mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet” – zakończyła piosenkarka.

Po dodaniu wpisu, pojawiły się pod nim setki komentarzy, w których oskarżono Del Rey o rasizm. Mimo, że piosenkarka starała się bronić, pisząc, że zupełnie nie o to jej chodziło, zdaje się, że nie przekonała internautów. W niedzielę twórczyni dodała na swój Instagram nagranie wiersza „Patent Leather Do-Over” , który planuje wydać w jednym z dwóch tomików, co planowane jest na 5 września. Tego dnia także ma pojawić się na rynku jej nowa płyta.

Czytaj także:

