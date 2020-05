Powstanie sequel filmu „Labirynt” z 1986 roku! Wiemy, kto go wyreżyseruje

Film zleciła wytwórnia TriStar Pictures, a produkcją zajmie się Lisa Henson z The Jim Henson Company. Brian Henson jest producentem wykonawczym. Scenariusz do sequela „Labiryntu” napisała Maggie Levin ( „Into the Dark: My Valentine” ). Na razie nie wiadomo, kto zostanie obsadzony w głównych rolach w filmie.

W „Labiryncie” z 1986 roku występuje tylko pięciu aktorów, między innymi Jennifer Connelly jako Sarah i David Bowie jako Jareth, król Goblinów. Muzyk skomponował i zaśpiewał także kilka piosenek w produkcji. Innymi postaciami z filmu są np. lalki animowane z wytwórni Jima Hensona.

Film opowiada o tym, że król goblinów Jareth, porywa brata 15-letniej Sary. Dziewczyna musi przebyć wielki labirynt, aby go uratować.

