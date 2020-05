„Latkowski równie dobrze może uznać, że Borys Szyc jest kosmitą”. Adwokat aktora o oskarżeniach

– Pan Latkowski coraz częściej udziela wywiadów, w których atakuje w nieuzasadniony sposób, stawia coraz szersze tezy bez udowadniania ich. W związku z tym myślę, że do przyszłego tygodnia podejmiemy wszystkie niezbędne kroki prawne i złożymy pozew, który będzie dotyczył wszystkich dotychczasowych wypowiedzi pana Latkowskiego względem Borysa Szyca – przekazał w rozmowie z „Plejadą” mecenas Szymon Firek.

Ocenił, że zachowanie reżysera to „aberracja logiczna” . – Ktoś pomawia kogoś bez żadnych dowodów, a później zapowiada, że będzie to udowadniał. Jest to sprzeczne nie tylko z zasadami dziennikarstwa, ale też zdrowego rozsądku. Równie dobrze może być tak, że pan Latkowski uzna, że Borys Szyc jest kosmitą, a my będziemy musieli dowodzić na podstawie badań DNA, że tak nie jest? To właśnie jest tego typu postępowanie, że ktoś wymyśla swoją tezę, a potem ktoś inny musi ją potwierdzać. No nie, przed sądem jest konkretny materiał dowodowy i to Latkowski, zgodnie z zapisem o naruszeniu dóbr osobistych, ma udowodnić, że to co on mówi jest zgodne z prawdą – pokreślił.