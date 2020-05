Rozenek pokazała swojego brata. „Połączenie Toma Cruise'a z młodym Gibsonem”

„Połączenie Toma Cruise'a z młodym Melem Gibsonem, niektórzy doszukuje się też podobieństwa do Brada Pitta” – napisała Małgorzata Rozenek, publikując zdjęcia swojego brata. „Dla mnie to po prostu Misha mój brat. Oczy mamy te same. Tak mnie dzisiaj wzięło na rodzinne wspominki” – dodała.

Misha Kostrzewski jest mężem i ojcem trójki dzieci. Podobnie, jak prezenterka, skończył szkołę baletową. W jednym z wywiadów Małgorzata Rozenek przyznała, że jej brat jest „wybitnym tancerzem” . – Odnosi duże sukcesy, ma żonę i trójkę dzieci. Przez 10 lat był solistą w operze w Monte Carlo, teraz jest solistą w operze w Lyonie, zajmuje się choreografią – mówiła.