Khloe Kardashian sprzedaje swój dom w Calabasas. Cena? 18,95 mln dolarów

Długoletni pośrednik handlu nieruchomościami Kardashianów Tomer Fridman był gościem w programie „Real Talk” na IGTV, gdzie zdradził, że zajmuje się sprzedażą ekskluzywnego domu, jednak nie chciał wprost zdradzić, o jaką posiadłość chodzi. Zagraniczni dziennikarze szybko zorientowali się, po podanych przez niego opisach, ze musi chodzić o dom Khloe Kardashian. Jak mówił Fridman, rezydencja Mediterranean Revival o powierzchni 11 tys. stóp kwadratowych znajduje się w dzielnicy The Oaks w Calabasas, a jej wartość to 18,95 mln dolarów.

„Hollywoodzka historia” domu

– To prawdziwa hollywoodzka historia. Gdy została zbudowana, była własnością byłej żony wielkiej gwiazdy, on kupił jej dom po rozwodzie. Następnie została sprzedana bardzo młodej gwieździe pop, która jest znana do dziś. Później sprzedała ona ten dom jednej z moich ulubionych klientek, której imienia nie mogę jednak zdradzić. Mogę powiedzieć, że dom był na okładce „Architectural Digest” i tak naprawdę to ona i jej siostra mieszkają obecnie na tej samej ulicy. Więc chyba obydwie były na okładce „AD” – mówił.

Kardashianki na okładce „Architectural Digest”

Dom Khloe Kardashian był w „Architectural Digest” w 2016 roku – w tym samym czasie pokazany został także dom jej siostry Kourtney, w związku z czym celebrytki były razem na okładce magazynu. W artykule Khloe ujawniła, że kupiła dom w 2014 roku od Justina Biebera, a ten z kolei nabył go od Nicole Murphy, byłej żony Eddiego Murphy.

