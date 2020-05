Chrissy Teigen poinformowała, że usuwa implanty piersi. „Mam już dość”

Modelka opublikowała na Twitterze wpis, w którym pojawiła się informacja, że zrobiła sobie test na koronawirusa. Wówczas jej fani zaczęli się niepokoić, co z kolei sprawiło, że Teigen postanowiła wyjaśnić, dlaczego postanowiła się zbadać. „Zrobiłam test na koronawirusa, ponieważ niedługo będę miała operację” – przekazała.

Wyjaśniła, że wiele osób pyta jej, o co chodzi. „Napiszę to zatem tutaj: Wyrzucam piersi! Były dla mnie wspaniałe przez wiele lat, ale już mam ich dość. Chciałabym móc zapiąć sukienkę w moim rozmiarze, położyć się na brzuchu! To nic takiego! Więc nie martwcie się o mnie, wszystko będzie dobrze” – podkreśliła. „Nadal będę mieć piersi, będą tylko czystym tłuszczem, czym właściwie po prostu powinny zawsze być. Głupim, cudownym workiem tłuszczu” – dodała modelka. Do postu Teigen dodała także swoje zdjęcie toples.

