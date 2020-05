Krzysztof Jaryczewski z zespołu Oddział Zamknięty przeszedł rozległy zawał. „Wyczerpałem już trzy życia”

Jak poinformował muzyk, przeszedł rozległy zawał, ale „serce już ok” . Podał, że „sam się doczłapał” do szpitala, zamiast wezwać karetkę. Z postu wynika, że Jaryczewski przebywa na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Gdańsku.

„Morfinę dali,sprężynkę wsadzili i jedziem dalej. Dziękuję za wasze wsparcie. Let’s rock’n roll i do przodu... podziwiam lekarzy, pielęgniarki, personel zawsze, zwłaszcza w tych czasach..”. – napisał. Dalej artysta wspomniał, że „wyczerpał już trzy życia” . „Nie wiem, czy zostało jeszcze zapasowe... lepiej nie sprawdzać. Przy okazji niezła promocja clipu. Do zobaczyska na szlaku” – zwrócił się do fanów i znajomych.