Quiz z filmu „La La Land”. Co pamiętasz z historii Sebastiana i Mii? Sprawdź się!

Quiz z filmu „La La Land”. Co pamiętasz z historii Sebastiana i Mii?

Ciekawostki o filmie „La La Land”

Film ma swoich oddanych fanów, jednak nie było tak łatwo sprzedać ten pomysł wytwórniom filmowym. Początkowo w główne role w produkcji Damiena Chazelle'a mieli wcielić się też zupełnie inni aktorzy. Poniżej znajdziecie garść ciekawostek na temat filmu „La La Land”.

10. Damien Chazelle poszedł na całość w kwestii reżyserii

Reżyser nie chciał używać efektów specjalnych w filmie. Widać to na poniższym nagraniu.



9. Przesłuchanie Mii, podczas którego płacze, było inspirowane doświadczeniami Goslinga

Aktor miał udać się na przesłuchanie, podczas którego w trakcie dyrektor castingu odebrał telefon i wyszedł z pokoju.



8. Historia Mii jest podobna do prawdziwej historii kariery Emmy Stone

Historia Mii ma silne powiązania z prawdziwym życiem Emmy Stone. Aktorka rzuciła szkołę w wieku 15 lat, aby zostać aktorką w Los Angeles.



7. John Legend był nieco zazdrosny o umiejętności Ryana Goslinga

Według doniesień, Goslingowi zazdrościł sam muzyk John Legend. Chodziło o to, że tak szybko aktor opanował grę na pianinie. Legend jednak do swojej roli także nauczył się gry na gitarze. Nie przyszło mu to jednak, jak sam mówił, tak łatwo.



6. Ryan Gosling naprawdę gra na pianinie

Dźwięk został początkowo nagrany przez pianistę Randy'ego Kerbera w fazie przedprodukcyjnej, jednak Gosling grał na pianinie już na planie filmowym. Aktor spędzał dwie godziny dziennie sześć dni w tygodniu na lekcjach gry. Kiedy doszło do kręcenia zdjęć, potrafił zagrać wszystkie piosenki.



5. Emma Watson i Miles Teller mieli zagrać początkowo główne role

Damien Chazell chciał początkowo, aby w głównych bohaterów wcielił się aktor znany z „Whiplash” i Watson, znana z „Harry'ego Pottera”. Aktorka jednak miała już zajęty grafik – w tym czasie powstawał film „Piękna i Bestia”. Miles Teller w końcu został zastąpiony przez Goslinga, ze względu na długie negocjacje kontraktowe. Co ciekawe, Gosling porzucił rolę w „Pięknej i Bestii” dla „La La Land”.



4. Gosling i Stone po raz trzeci połączeni miłością na ekranie

Wcześniej aktorzy wspólnie wystąpili w filmie „Kocha, lubi, szanuje” (2011) i „Gangster Squad. Pogromcy mafii” (2013).



3. „La La Land” odwołuje się do wielu hollywoodzkich musicali

Jak okazało się na koniec, pokazywanie ekipie i aktorom musicali, uznawanych za klasyki gatunku, zdecydowanie się opłaciło. Poniższe wideo ilustruje wszystkie odniesienia do wcześniejszych produkcji, z którymi mamy do czynienia w filmie.



2. Ekipa i obsada mieli zadania domowe

Aby upewnić się, że wszyscy zaangażowani w projekt będą wiedzieli, jaki klimat chce uchwycić, Chazelle pokazywał ekipie filmowej i obsadzie produkcje, które go zainspirowały. Wśród nich znalazły się m.in. „Deszczowa piosenka” (1952), „Parasolki z Cherbourga” (1964), „Panienki z Rochefort” (1967) czy „Osiem i pół” (1963).



1. Realizacja pomysłu trwała 5 lat

Damien Chazelle wpadł na pomysł filmu „La La Land” w 2010 roku podczas studiów na Harvardzie wraz ze swoim przyjacielem, który został finalnie twórcą muzyki do filmu Justinem Hurwitzem. Duże studia nie chciały jednak zaangażować się w tworzenie musicalu bez znanych hitów, do tego jazzowego. Rozważane było nawet przekształcenie Sebastiana w muzyka rockowego, jednak Chazelle odmówił. Ze względu na uznanie po filmie „Whiplash” z 2014 roku, reżyser był w stanie w końcu zrealizować swój pomysł.