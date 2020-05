Tarantino uważa ten film za numer jeden ostatniej dekady. Można obejrzeć go na Netfliksie

Tarantino rozmawiał z francuskim „Premiere” , gdy zapytany został o najlepszy w jego opinii film ostatniej dekady. Filmowiec nie zastanawiał się długo – od razu wskazał, że według niego jest to „The Social Network” Davida Finchera z 2010 roku. – Jest numerem jeden, ponieważ jest najlepszy – to wszystko! Miażdży całą konkurencję – stwierdził reżyser. Tarantino pochwalił także Aarona Sorkina, który napisał scenariusz do tej produkcji, nazywając go „geniuszem dialogów” .

Film „The Social Network” to historia powstania Facebooka. Komputerowy geniusz z Harvardu zakłada stronę thefacebook.com, która niespodziewanie bije rekordy popularności. Produkcja została w 2011 roku wyróżniona ośmioma nominacjami od Oscarów i otrzymała finalnie trzy statuetki (za najlepszy scenariusz dla Aarona Sorkina, najlepszą muzykę dla Atticusa Rossa i Trenta Reznora oraz najlepszy montaż dla Angusa Walla i Kirka Baxtera). Film można oglądać na Netfliksie.

