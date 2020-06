Kylie Jenner wcale nie jest najmłodszą miliarderką na świecie, „Forbes” publikuje dowody. „Oszukała nas”

W styczniu tego roku Kylie Jenner sprzedała 51 proc. swojej firmy kosmetycznej Kylie Cosmetics gigantowi Coty w transakcji o wartości 1,2 miliarda. „Transakcja zdawała się potwierdzać to, co Kylie mówiła przez cały czas i to, co »Forbes« podał w marcu 2019 roku – że jest ona rzeczywiście miliarderką” – czytamy w artykule „Forbesa”.

Rodzina Kardashian-Jenner od lat intryguje widzów, a generowane przez nią pieniądze były przedmiotem artykułów, podcastów, a nawet książek. „Forbes" pisze, że „nikt nie dba jednak o podkręcanie tego tematu bardziej niż sama rodzina, która przez lata walczyła o wyższe miejsce w rankingu »Forbesa« – zarówno na liście najbardziej sławnych jak i najbogatszych" . „Forbes" dalej ujawnia, że Coty musiał upublicznić w ciągu ostatnich kilku miesięcy dokumenty – w tym druk umowy zakupu ponad połowy firmy Kylie Jenner. „Dokumenty ujawniły jedną z najlepiej strzeżonych tajemnic rodziny: firma Kylie jest znacznie mniejsza i mniej zyskowna, niż rodzina głosi w branży kosmetycznej i mediach" – czytamy. „Forbes" podał, że także dziennikarzom magazynu udało się na to nabrać. „Oczywiście od rodziny, która udoskonaliła, a następnie zarabiała na pojęciu »sławnego z bycia sławnym«, należy spodziewać się białych kłamstw, zaniedbań i bezpośrednich kłamstw. Ale, podobnie, jak trwająca od dziesięcioleci obsesja Donalda Trumpa na temat jego wartości netto, niezwykłe zachowania, do których rodzina Jenner była gotowa się posunąć – w tym zapraszanie »Forbesa« do swoich rezydencji i biur CPA, a nawet tworzenie deklaracji podatkowych, które prawdopodobnie zostały sfałszowane – ujawniają tylko, jak zdesperowani są niektórzy z ultra-bogaczy, aby wyglądać na jeszcze bardziej bogatych" – czytamy. Jak podaje „Forbes" , powołując się na nowe informacje w sprawie, Kylie Jenner z pewnością nie jest miliarderką. Kylie Jenner zdołała zrobić interes, podobnie, jak inni członkowie tej rodziny, na skandalu. Najpierw przez rok zaprzeczała spekulacjom tabloidów, że wstrzykuje sobie w usta wypełniacz. Ostatecznie przyznała się do tego w maju 2015 roku, nie była zawstydzona okłamywaniem fanów, a ostatecznie ona i jej matka, wykorzystały to jako okazję do rozkręcenia interesu. Kylie wypuściła na rynek pierwszą partię pomadek Kylie Cosmetics, które zostały wyprzedane w zaledwie minutę.

