Trudne początki kariery Omeny Mensah. „W skali od 1 do 10 poziom stresu był 11”

Omenaa Mensah dużą rozpoznawalność zdobyła, jako prezenterka prognozy pogody o egzotycznej urodzie. – Występuje na żywo. W przypadku pomyłki, zostaje to zarejestrowane. Dlatego moje początki były bardzo trudne. Miałam wysoki poziom stresu przez pierwsze cztery lata. W skali od 1 do 10 było to 11. Później ten poziom spadał, teraz jest to 1-2 – przyznaje.

Niektórzy Omenę kojarzą z emitowanym przed laty programem dla dorosłych. – Myślę, że jak będę starszą panią, to chyba będę tylko czekać na tego typu komentarze. Żeby ktoś jeszcze pamiętał jak wyglądałam będąc piękną i młodą – śmieje się Omenaa. – Program zakładał, że dwie dziewczyny siedzą na kanapie. Przychodzi gość i rozmawiamy na temat związany z miłością. O pierwszym pocałunku, bieliźnie… Ten gość, który jest gwiazdą odpowiada o sprawach dla niego intymnych. Nie ukrywam, że to nie było dla mnie. To nie była moja bajka, ale od czegoś trzeba było zacząć – dodaje. Okazało się, że zapowiedź pogody była dla Omeny – Polki o ghańskich korzeniach urodzonej w Jeleniej Górze, początkiem stałej obecności na ekranie. W każdym programie, który prowadziła lub brała udział, ujawniały się jej talenty. Na przykład do projektowania wnętrz. Czytaj także:

