Ryan Gosling zagra w filmie „Wilkołak”. To remake klasyka z 1941 roku

Scenariusz do filmu tworzą Lauren Schuker Blum i Rebecca Angelo ( „Orange Is The New Black” ). Trwają poszukiwania reżysera.

„Wilkołak” ( „The Wolfman” ) z 1941 roku powstał na podstawie scenariusza C. Siodmaka, a wyreżyserował go Geroge Waggner. Wiele następnych horrorów firmy Universal Pictures odwoływało się do postaci wilkołaka. W 2010 roku powstał remake filmu w reżyserii Joego Johnstona. W roli głównej występuje Benicio Del Toro jako tytułowy wilkołak, wraz z nim występują też Anthony Hopkins jako Sir John Talbot, Emily Blunt jako Gwen Conliffe oraz Hugo Weaving jako Detektyw Francis Aberline.

QUIZ:

Trudny QUIZ z filmu „Zmierzch”. Ile pamiętasz?Czytaj także:

Jest nazywany „skarbem narodowym”. Najlepsze filmy z Jeffem Goldblumem według Rotten Tomatoes