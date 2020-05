Clint Eastwood obchodzi 90. urodziny. Oto 10 jego najlepszych filmów według serwisu Rotten Tomatoes

Osoby, które oddały głos na filmy z udziałem Clinta Eastwooda, uznały za najlepsze te produkcje, które wyreżyserował on sam. Obchodzący dziś 90. urodziny twórca, osiągnął bowiem tak samo wielki sukces przed jak i za kamerą.

1. „Mściciel”

W skrywającym mroczny sekret miasteczku Lago zjawia się tajemniczy jeździec. Właściciele lokalnej kopalni wynajmują go do ochrony przed bandytami, którzy po wyjściu z więzienia chcą zemścić się na mieszkańcach.



2. „Bez przebaczenia”

Emerytowany rewolwerowiec podejmuje się zemsty na zlecenie okaleczonej prostytutki.



3. „Droga do Nashville”

Uzależniony od alkoholu muzyk country wyrusza w podróż do Nashville, aby zrealizować swoje marzenia.



4. „Niesamowity jeździec”

Do osady prześladowanej przez górniczego potentata przybywa kaznodzieja, który staje w obronie nękanych mieszkańców.



5. „Wyjęty spod prawa Josey Wales”

Żołnierze Unii zabiją rodzinę i niszczą dobytek farmera. Poszkodowany mężczyzna poprzysięga zemstę, walcząc u boku konfederatów.



6. „Listy z Iwo Jimy”

Schyłek II wojny światowej. Japońska armia przygotowuje się do obrony wyspy Iwo Jima, w kierunku której zmierzają potężne siły Stanów Zjednoczonych.



7. „Co się wydarzyło w Madison County”

Fotograf przybywa do hrabstwa Madison, by zrobić zdjęcia krytych mostów. Poznaje gospodynię domową, której rodzina wyjechała na festyn i nawiązuje z nią romans.



8. „Za wszelką cenę”

Trzydziestolatka prosi emerytowanego trenera o pomoc w osiągnięciu sukcesu na ringu boksu zawodowego.



9. „Rzeka tajemnic”

Życie trzech przyjaciół zmienia się, gdy jeden z nich wsiada do niewłaściwego samochodu. Po 25 latach ich drogi znowu się krzyżują.



10. „Biały myśliwy, czarne serce”

Reżyser udaje się do Afryki, aby nakręcić film. Na miejscu oddaje się polowaniom, co wywołuje nieporozumienia z resztą ekipy.QUIZ:

