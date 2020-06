Adrian Zandberg zagrał w serialu Telewizji Polskiej. Wrzucił do sieci zabawne nagranie

Powodem wrzucenia do sieci nagrania z serialu był Dzień Dziecka. Wszyscy chwalili się w poniedziałek 1 czerwca swoimi wideo i zdjęciami z młodzieńczych lat. „Wszyscy wrzucają dziś pamiątki z dzieciństwa, wrzucę i ja” – napisał Adrian Zandberg. Dalej we wpisie tłumaczy, że nagranie pochodzi z 1988 roku i był to jego aktorski debiut w serialu „Ballady o Januszku” na antenie TVP.

„W sumie są tam wszystkie lęki polskiej prawicy na jednym obrazku: w filmie wyprodukowanym w Polsce Ludowej, zamiast uczyć się religii, prowadzę nieformalną edukację seksualną” – ocenił polityk.

Serial "Ballada o Januszku „ został wyreżyserowany przez Henryka Bielskiego na podstawie książki Sławomira Łubińskiego pod tym samym tytułem. Główne role zagrali w nim: Lidia Fiedosiejewa-Szukszyna, Jarosław Góral, Gustaw Lutkiewicz, Teresa Lipowska i Mirosław Baka. Miał 8 odcinków .

Produkcja opowiadała o 40-letniej wdowie, która jest sprzątaczką w fabryce i której mąż zginął w Oświęcimiu. Kobieta sama zmaga się z wychowaniem syna Januszka. Chłopiec nie chce chodzić do szkoły, przebywa w towarzystwie chuliganów, aż trafia do poprawczaka.