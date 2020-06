QUIZ z filmu „Pięćdziesiąt twarzy Greya”. Jesteś fanem tej produkcji? Sprawdź się!

Jedni go kochają, inni nienawidzą. Film „Pięćdziesiąt twarzy Greya” (ang. „Fifty Shades of Grey”) z pewnością wywołał zamieszanie na rynku filmowym i chociaż otrzymał głównie niepochlebne recenzje, ma ogromną grupę fanów. Do jakiej grupy należysz? Sprawdź swoją wiedzę o tej produkcji, rozwiązując quiz!

QUIZ:

QUIZ z filmu „Pięćdziesiąt twarzy Greya”. Sprawdź, ile pamiętasz! Film „Pięćdziesiąt twarzy Greya” (ang. „Fifty Shades of Grey” ) miał swoją premierę w 2015 roku. Główne role zagrali Dakota Johnson i Jamie Dornan. Podczas trzydziestego szóstego rozdania nagród Złotych Malin, Pięćdziesiąt twarzy Grey'a był najbardziej nominowanym filmem podczas ceremonii, wygrywając aż pięć statuetek. To pierwszy film z serii, który ma też swoje dwie następne części – „Ciemniejsza strona Greya” (2017) oraz „Nowe oblicze Greya” (2018).