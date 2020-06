Ellen DeGeneres i Portia de Rossi sprzedają swój dom. Chcą na tym sporo zarobić

Para, która znana jest ze swojego zamiłowania do nieruchomości, wystawiła na sprzedaż angielską rezydencję za 6,9 mln dolarów, na początku tego tygodnia.

Rezydencja, położona obecnie w jednej z najpiękniejszych okolic Montecito, pierwotnie była dwiema stodołami zbudowanymi w 1700 roku w Surrey w Anglii. W latach 80. zostały one rozebrane, każda część otrzymała numer, i przetransportowano je do Montecito. Początkowo nosiły one nazwy „Porter Barn” i „Black Barn” . Po połączeniu ich w całość nazwano rezydencję „The Porter House” . W galerii możecie zobaczyć, jak wygląda dom.