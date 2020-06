Najlepsze filmy Marilyn Monroe według serwisu Rotten Tomatoes

1. „Proszę nie pukać” (1952)

Nell Forbes (Marilyn Monroe) zostaje zatrudniona przez bogate małżeństwo do opieki nad ich córeczką. Zataja jednak przed nimi, że niedawno opuściła szpital psychiatryczny. Piękna opiekunka wzbudza zainteresowanie mieszkającego naprzeciwko Jeda Towrersa (Richard Widmark), który pokłócił się właśnie ze swoją przyjaciółką. Jed odwiedza Nell, która bierze go za swojego dawnego narzeczonego. Dziwactwa Nell początkowo nie budzą w Jedzie niepokoju, jednak sytuacja zaczyna go przerastać, kiedy w histerycznym ataku młoda kobieta próbuje odebrać życie sobie i dziecku...



2. „Wszystko o Ewie” (1950)

Życie aktorki Margo Channing to pasmo sukcesów, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym do czasu, kiedy poznaje swoją fankę, ambitną Ewę Harrington.



3. „Mężczyźni wolą blondynki” (1953)

Dwie piosenkarki będące przyjaciółkami, Lorelei Lee oraz Dorothy Shaw, odbywają podróż do Paryża. Ich tropem rusza prywatny detektyw, który ma znaleźć dowody zdrady jednej z nich.



4. „Asfaltowa dżungla” (1950)

Znany przestępca zamierza ukraść drogocenne klejnoty. W tym celu opracowuje perfekcyjny plan i kompletuje ekipę mającą dokonać rabunku.



5. „Skłóceni z życiem” (1961)

Atrakcyjna kobieta tuż po rozwodzie wyjeżdża za miasto, by wypocząć. Towarzyszą jej dwaj przyjaciele, którzy z czasem zakochują się w niej.



6. „Pół żartem, pół serio” (1959)

Uciekający przed gangsterami bezrobotni muzycy Jerry i Joe przebierają się za kobiety i przyłączają do damskiego zespołu jazzowego. Tam poznają piękną Sugar Kane Kowalczyk.



7. „Małpia kuracja” (1952)

Życie chemika zostaje wywrócone do góry nogami po tym, jak jeden z jego szympansów przypadkiem wynajduje eliksir młodości.



8. „Słomiany wdowiec” (1955)

Podczas wyjazdu żony na wakacje wzorowy mąż ulega czarowi atrakcyjnej sąsiadki.



9. „Niagara” (1953)

Rose Loomis przy pomocy kochanka planuje morderstwo męża. Jako miejsce zbrodni wybierają wodospad, gdzie ofiara ma zginąć w rwących potokach wody.



10. „Jak poślubić milionera” (1953)

Trzy atrakcyjne kobiety (Marilyn Monroe, Betty Grable i Lauren Bacall) poszukują bogatych kandydatów na męża.

Marilyn Monroe zaczęła karierę w latach 40. jako pin-up girl. Później zaczęła pracować dla wytwórni 20th Century Fox i Columbia Pictures. Szybko zyskała ogromną popularność dzięki filmom takim jak „Małpia kuracja” , „Niagara” , „Mężczyźni wolą blondynki” czy „Słomiany wdowiec” . Otrzymała Złotego Globa za film „Pół żartem, pół serio” . Jej ostatnim filmem był „Skłóceni z życiem” . Karierę aktorki przerwała jej nieoczekiwana śmierć w 1962 roku.

Galeria:

Marilyn MonroeCzytaj także:

Spotkanie po latach obsady „Władcy Pierścieni” i twórców filmowej trylogii. Pokazali wspólne tatuaże!