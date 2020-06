„Dziewczyny z Dubaju”. Poznaliśmy część obsady filmu Marii Sadowskiej

Książka „Dziewczyny z Dubaju” Piotra Krysiaka opowiada o Polkach – modelkach, celebrytkach, finalistkach konkursów piękności czy artystkach, które świadczyły usługi seksualne na Biskim Wschodzie. Scenariusz do filmu na podstawie reportażu Krysiaka napisał Mitja Okorn.

Gdzie będzie kręcony film „Dziewczyny z Dubaju”?

W środę 3 czerwca więcej na temat filmu podał portal Pudelek.pl, którego dziennikarze rozmawiali z jedną z osób pracujących nad ekranizacją książki. Dowiedzieliśmy się, że pandemia koronawirusa nie wpłynęła na działania twórców – w tym czasie powstawał m.in. scenariusz. Niedługo ruszyć mają zdjęcia do filmu, z czego część kręcona ma być w samym Dubaju, niektóre na południu Europy.

Obsada filmu „Dziewczyny z Dubaju”

Dowiedzieliśmy się ponadto, że wciąż kompletowana jest obsada, natomiast tytułowe w „dziewczyny z Dubaju” wcielą się Anna Karczmarczyk, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka i Paulina Gałązka. Informator portalu Pudelek.pl podał też, że „w rolach drugoplanowych pojawią się wybitni polscy aktorzy” . Pod uwagę mają być brani Grażyna Szapołowska, Bogusław Linda czy Kinga Preis.

Maria Sadowska: Nie chce patrzeć na nie z góry