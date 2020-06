HelloFresh zerwała współpracę z Leą Michele. „Nie akceptujemy rasizmu ani żadnej innej dyskryminacji”

HelloFresh to firma zajmująca się dostawą do domu świeżych składników potrzebnych do przygotowania dań wraz z przepisami na nie. Lea Michele na bieżąco współpracowała z nią, m.in. poprzez zamieszczanie postów sponsorowanych na swoim Instagramie. W związku z oskarżeniami, jakie padły pod adresem aktorki, sponsor wycofał się ze współpracy z nią. W oświadczeniu HelloFresh czytamy: „HelloFresh nie akceptuje rasizmu ani żadnej innej dyskryminacji. Jesteśmy rozczarowani tym, czego dowiedzieliśmy się ostatnio na temat Lei Michele. Traktujemy to bardzo poważnie i zakończyliśmy współpracę z Leą Michele ze skutkiem natychmiastowym” . Dziennikarze „Variety” próbowali skontaktować się przedstawicielem aktorki, aby otrzymać komentarz do sprawy, jednak bezskutecznie.

Jakie oskarżenia padły w kierunku do Lei Michele?

„George Floyd na to nie zasłużył. To nie był odizolowany incydent i to musi się skończyć” – napisała we wtorek na Twitterze Lea Michelle. Podczas gdy większość fanów aktorki zgodziło się w komentarzach z jej wpisem, pojawiły się także głosy jej koleżanek z planu „Glee” . Jedną z nich była Samantha Ware, która wcielała się w Jane Hayward w szóstym sezonie serialu w 2015 roku. W odpowiedzi na wpis aktorki napisała, że sprawiła, iż jej pierwsze telewizyjne doświadczenie było „piekłem na ziemi” . Wyznała też, że było to jedno z wielu „traumatycznych doświadczeń mikroagresji” i zaczęła się po tym zastanawiać nad swoją karierą w Hollywood.

Kolejną osobą, która skomentowała wpis Michele była Amber Riley, znana z roli Mercedes Jones w serialu „Glee” . Początkowo dodała GIF przedstawiający ją samą, gdy popija herbatę i przewraca oczami z wyraźną dezaprobatą. Podobną reakcję miał aktor i drag queen Willam Belli. „Lea traktowała mnie tak bardzo jak podczłowieka, że zdecydowałem się opuścić »Glee«” – napisał. „Dziewczyno, nie pozwoliłaś mi siedzieć przy stoliku z innymi członkami obsady, ponieważ »nie pasowałem tam«. Pieprz się Lea” – napisał z kolei aktor Dabier Snell.

