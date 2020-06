Lea Michele wydała oświadczenie ws. oskarżeń o dręczenie. „Przepraszam za ból, który wywołałam”

Aktorka przesłała swoje oświadczenie w sprawie do dziennikarzy magazynu „People” , po tym, jak między innymi firma HelloFresh zerwała z nią współpracę.

„Jedną z najważniejszych lekcji z ostatnich kilku tygodni jest to, że musimy poświęcić czas na słuchanie i poznawanie perspektyw ludzi oraz badanie każdej roli, jaką odegraliśmy” – napisała aktorka. Jak wyjaśniła, wpis na Twitterze, który sprowokował jej znajomych do rzucenia oskarżeń w jej kierunku, miał „pokazać wsparcie dla wszystkich kolorowych społeczności w tym naprawdę trudnym czasie” . „Odpowiedzi, jakie dostałam sprawiły też, że skupiłam się na tym, jak postrzegane były przez innych moje zachowania” – dodała.

„Niezależnie od tego, czy to moja uprzywilejowana pozycja i perspektywa sprawiały, że czasami byłam postrzegana jako niewrażliwa, czy też była to moja niedojrzałość, przepraszam za moje zachowanie i ból, który wywołałam. Każdy może dorastać i zmieniać się. Przez ostatnich kilka miesięcy zastanawiałam się nad własnymi niedociągnięciami” – przyznała dalej. Na koniec Michele wyjaśniła, że za kilka miesięcy zostanie matką i „musi nad sobą pracować i brać odpowiedzialność za swoje działania, by być wzorem do naśladowania dla swojego dziecka” . „Słucham tego krytycyzmu i uczę się, a podczas gdy bardzo mi przykro, będę lepsza dzięki temu w przyszłości” – zakończyła.

Jakie oskarżenia padły w kierunku do Lei Michele?

„George Floyd na to nie zasłużył. To nie był odizolowany incydent i to musi się skończyć” – napisała we wtorek na Twitterze Lea Michelle. Podczas gdy większość fanów aktorki zgodziło się w komentarzach z jej wpisem, pojawiły się także głosy jej koleżanek z planu „Glee” . Jedną z nich była Samantha Ware, która wcielała się w Jane Hayward w szóstym sezonie serialu w 2015 roku. W odpowiedzi na wpis aktorki napisała, że sprawiła, iż jej pierwsze telewizyjne doświadczenie było „piekłem na ziemi” . Wyznała też, że było to jedno z wielu „traumatycznych doświadczeń mikroagresji” i zaczęła się po tym zastanawiać nad swoją karierą w Hollywood.