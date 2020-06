Jay-Z i Roc Nation na cześć pamięci George'a Floyda. W gazetach w USA ukazały się takie artykuły

Reklama została zamieszczona na profilach Roc Nation w mediach społecznościowych. Cytuje fragment mowy dr Martina Luthera Kinga Jr z 1965 roku z Selmy w stanie Alabama. „Jedynym sposobem, w jaki możemy osiągnąć wolność, jest stłumienie strachu przed śmiercią. Ale jeżeli człowiek nie odkrył czegoś, za co jest w stanie umrzeć, nie jest w stanie żyć” – mówił. „W głębi naszego pokojowego wyznania jest przekonanie, że są rzeczy tak nam drogie, tak cenne, tak wiecznie prawdziwe, że warto za nie umrzeć” – czytamy dalej. „Człowiek umiera, gdy nie chce stanąć w obronie tego, co słuszne. Człowiek umiera, gdy odmawia stanięcia w obronie sprawiedliwości. Człowiek umiera, gdy odmawia zajęcia stanowiska wobec tego, co jest prawdą” – mówił King. „Powstaniemy tutaj pośród psów policyjnych, jeśli one je mają. Powstaniemy mimo gazu łzawiącego!” – czytamy.

Zamieszczony w gazetach w USA artykuł podpisany został przez Jaya-Z, prawników, a także kilka organizacji takich jak The Innocence Project, Until Freedom i The Women's Global Initiative. „Z dedykacją dla George'a Floyda” – dopisano.

Zarzuty dla Dereka Chauvina

Policjant Derek Chauvin, który klęczał na szyi George'a Floyda, co zostało zarejestrowane na nagraniu, został oskarżony o zabójstwo trzeciego stopnia i zatrzymany. Grozi mu do 25 lat więzienia. Wyznaczono także kaucję w wysokości 500 tys. dolarów.

Chauvin pracował w policji przez 19 lat i w trakcie jego służby złożono na niego 17 skarg. Na nagraniu z zatrzymania Floyda widać, że mężczyzna krzyczy, że nie może oddychać. Policjant nie przestaje jednak przyciskać go kolanem do betonu, aż 46-latek traci przytomność. Mężczyznę zatrzymano, ponieważ rzekomo użył podrobionego rachunku w sklepie spożywczym. Zgodnie z dokumentami sądowymi, Chauvin klęczał na szyi Floyda przez 8 minut i 46 sekund. Żona policjanta złożyła pozew o rozwód. Rodzina Floyda domaga się oskarżenia innych policjantów, którzy brali udział w zatrzymaniu oraz zmiany zarzutów Chauvina na zabójstwo pierwszego stopnia.