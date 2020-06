Timothee Chalamet, Ariana Grande, Jamie Foxx. To tylko niektóre gwiazdy biorące udział w protestach w USA

Protesty w USA organizowane są przeciwko rasizmowi, a także, aby zmusić władze stanu Minneapolis do skazania policjantów odpowiedzialnych za śmierć George'a Floyda. 46-latek zmarł po tym, jak Derek Chauvin, biały oficer policji, trzymał kolano na jego szyi przez prawie 9 minut, przyciskając go do ziemi. W sieci pojawiło się nagranie z zatrzymania Floyda, na którym mówi on wielokrotnie, że nie może oddychać, woła też swoją matkę i prosi o to, żeby policjant wstał. W tym samym czasie trzech innych funkcjonariuszy próbuje ograniczać ruchy jego ciała i odganiać gapiów. Na miejsce w końcu zostaje wezwana karetka. George Floyd doznał zatrzymania akcji serca i zmarł w szpitalu.

Poniżej zdjęcia z protestów, na których pojawiają się także aktorzy, muzycy i sportowcy, którzy chcą okazać solidarność i wesprzeć ruch Black Lives Matter.

Kim był George Floyd?

George Floyd był 46-letnim Afroamerykaninem, który urodzil się w Fayetteville w Karolinie Północnej. Uczęszczał do szkoły średniej w Yates, gdzie grał w drużynach koszykówki i piłki nożnej. W latach 1993-1995 uczęszczał do South Florida Community Collage. W 2007 roku – według artykułu „Atlanta Journal-Constitution” – Floyd oskarżony został o napad. W 2014 przeprowadził się do Minnesoty, gdzie pracował jako kierowca ciężarówki i ochroniarz w restauracji Conga Latin Bistro. Był ojcem dwóch córek – 6-latki i 22-latki.

Derek Chauvin i inni policjanci, którzy brali udział w zatrzymaniu Floyda

44-letni Derek Chauvin, który odpowiedzialny jest za śmierć Floyda, pracował w policji od 2001 roku. W tym czasie złożono na niego 18 skarg. Chauvin i Floyd pracowali razem jako ochroniarze w El Nuevo Rodeo. Właścicielka klubu twierdzi jednak, że najprawdopodobniej się nie znali. Powiedziała także, że Chauvin często stosował nieadekwatną przemoc w stosunku do czarnoskórych w klubie.

34-letni Tou Thao, który był także przy zatrzymaniu Floyda, był zatrudniony w policji od 2012 roku. W tym czasie wniesiono na niego sześć skarg. W 2014 roku oskarżono go o brutalność po tym, jak podczas zatrzymania czarnoskórego mężczyzny wybił mu zęby i ten trafił do szpitala. Ofiara twierdziła, że została skuta kajdankami bez powodu, rzucona na ziemię i okładana pięściami przez Thao.

37-letni Thomas K. Lane i 26-letni Alexander Kueng rozpoczęli pracę w policji w 2019 roku. Na żadnego z nich nie składano do tej pory skarg.

W odpowiedzi na śmierć George'a Floyda wszyscy policjanci, którzy brali udział w jego zatrzymaniu, zostali zwolnieni. Derek Chauvin usłyszał ponadto zarzut zabójstwa trzeciego stopnia.