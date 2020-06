Sean Penn na wojnie z koronawirusem. Aktor pomógł w utworzeniu największego w USA punktu testowego

Jak pisze „Hollywood Reporter” , Sean Penn i organizacja non-profit Community Organized Relief Effort (CORE), którą założył z Ann Lee, już wcześniej pomagały w kryzysowych sytuacjach, m.in. po trzęsieniu ziemi na Haiti w 2010 roku, które pochłonęło 316 tys. ofiar śmiertelnych. Teraz Los Angeles znalazło w aktorze kluczowego partnera, dzięki któremu udało się osiągnąć maksymalne możliwości, jeżeli chodzi o ilość wykonywanych testów na koronawirusa.

Organizacja z Pennem na czele i we współpracy Los Angeles Dodgers, Live Nation, Red Rock Entertainment i Los Angeles Fire Department, pomogła w otwarciu mobilnego punktu testowego na Dodger Stadium. W tym miejscu służby przebadać mogą do 6 tys. mieszkańców dziennie. Jest to liczba trzy razy większa, niż w jakiejkolwiek innej lokalizacji w hrabstwie. Uważa się to miejsce za największy punkt testowy w całych Stanach Zjednoczonych. CORE prowadzi jednak bezpłatne punkty testowe w całych Stanach Zjednoczonych, koncentrując się przy tym na społecznościach kolorowych, biednych i innych, wymagających szybkiej pomocy.