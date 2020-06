Dziś urodziny obchodzi Angelina Jolie! Oto najlepsze filmy z aktorką według serwisu Rotten Tomatoes

„Gia”

Burzliwe życie oraz kariera Gii Carangi, niezależnej i pięknej kobiety, która stała się jedną z legend świata mody.



„Przerwana lekcja muzyki”

Susanna poznaje Lisę w zakładzie psychiatrycznym. Od niej uczy się akceptacji siebie.



„Mr. & Mrs. Smith”

Para płatnych zabójców pracujących dla dwóch tajnych agencji wiedzie monotonne małżeńskie życie. Niespodziewanie dostają zlecenie na siebie nawzajem.



„Dobry agent”

Edward Wilson robi szybką karierę w CIA. Wkrótce rozpoczyna prywatną grę z szefem KGB o kryptonimie ''Ulisses", gdzie stawką jest dobro jego rodziny.



„Cena odwagi”

Reporter Daniel Pearl zostaje porwany przez pakistańskich terrorystów. Jego ciężarna żona robi wszystko, by go odnaleźć i uwolnić.



„Wanted – Ścigani”

Sfrustrowany pracownik biura dostaje szansę na lepsze życie. Decyduje się dołączyć do bractwa elitarnych zabójców, którego członkiem był jego zaginiony ojciec.



„Sky Kapitan i świat jutra”

Polly Perkins - dziennikarka "Chronicle" i Sky Kapitan - as lotnictwa Stanów Zjednoczonych nie widzieli się od trzech lat. Teraz przewrotny los za pomocą tajemniczego Totenkopfa sprawi, że ich drogi ponownie się skrzyżują...



„Beowulf”

Wojownik Beowulf staje do walki z potworami nękającymi królestwo Hrothgara.



„Salt”

Agentka CIA Evelyn Salt zostaje oskarżona o bycie rosyjskim szpiegiem. Kobieta odtąd musi uciekać przed wymiarem sprawiedliwości.



„Oszukana”

Los Angeles, 1928 rok. Christine wychodzi do pracy, zostawiając kilkuletniego syna w domu. Gdy wraca, dziecka nie ma.

Po raz pierwszy Angelina Jolie pojawiła się na dużym ekranie w 1982 roku, grając u boku swojego ojca w „Szukając wyjścia” . Pierwszą rolą, która przyniosła jej większą rozpoznawalność była postać Kate Libby w „Hakerach” z 1995 roku. Później wystąpiła m.in. w „George Wallace” i „Gia” . W 2000 roku zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w dramacie „Przerwana lekcja muzyki” . Po tym stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w Hollywood. Jej kolejne filmy to m.in. „Lara Croft: Tom Raider” , „Pan i Pani Smith” , „Czarownica” , „Turysta” czy „Oszukana” .

Jolie ma sześcioro dzieci. Jest ambasadorką dobrej woli UNHCR oraz członkini Rady Stosunków Międzynarodowych.