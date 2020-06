Nakręcił „Midsommar” i „Hereditary”. Ari Aster zapowiada 4-godzinny film

Niedawno Ari Aster udzielił wywiadu studentom z UC Santa Barbara. Podczas rozmowy mówił o swoich wcześniejszych projektach, ale także zapowiadał nieco o tym, czego możemy się spodziewać od niego w przyszłości. Dowiedzieliśmy się z wywiadu, że kolejny jego projekt będzie „komedią koszmarów” trwającą dość długo. – Wszystko, co wiem teraz, to że będzie trwała cztery godziny – podkreślił.

To nie pierwszy raz, gdy Aster będzie testował cierpliwość widzów. Jego film „Midsommar. W biały dzień” trwał 3-godziny, w związku z tym istnieje precedens, który wskazuje, że reżyser nie ma problemu z tym, aby tworzyć długie produkcje.