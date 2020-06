Kasia Smutniak jest chora na bielactwo. Pokazała zdjęcia bez makijażu i stworzyła filtr na Instagramie

Najbardziej znaną na świecie modelką, która zmaga się z bielactwem, jest Winnie Harlow. Polska modelka Kasia Smutniak we wrześniu 2019 roku za pośrednictwem mediów społecznościowych po raz pierwszy poinformowała, że też jest na to chora. Opublikowała także zdjęcia swoich dłoni. Tym razem postanowiła pójść o krok dalej i pokazać swoją twarz bez makijażu.

W poście napisała, że nie minął nawet rok odkąd po raz pierwszy poinformowała świat, że ma bielactwo. Stwierdziła, że czuła strach i niepewność, obawę, że nie będzie akceptowana. „A wiecie co stało się później? Nic. Nic się nie stało. A raczej nic uderzającego” – podkreśliła. Jak dodała, wiele osób ją wspierało i dodawało miłe komentarze. „Ale przede wszystkim przestałam widzieć plany. Zupełnie jakby to były pieprzyki. Wiesz, że tam są, ale nie przywiązujesz do nich dużej uwagi. Ponieważ to naturalne i jest to częścią ciebie” – wyjaśniła.

Dalej modelka poinformowała, że stworzyła filtr na Instagramie, dzięki któremu każdy może zobaczyć, jak wyglądałby mając bielactwo. Można go znaleźć pod nazwą #Beautyligo. „Byłabym szczęśliwa, gdybyśmy go spróbowali, w hołdzie dla piękna różnorodności” – napisała i zachęciła do wstawiania zdjęć.

Kasia Smutniak

Kasia Smutniak w wieku 15 lat zajęła drugie miejsce w polskich eliminacjach do konkursu The Look Of The Year i wyjechała na trzy miesiące do Tokio, gdzie uczyła się modelingu. Mają 17 lat przeniosla się do Włoch i rozpoczęła karierę jako modelka. Wystąpiła w wielu reklamach i chodziła na wybiegach największych domów mody jak Dolce & Gabbana, Valentino czy Laura Biagiotti. Pojawiła się też na okładkach magazynów m.in. w „Elle”, „Vogue”, „Marie Claire” i „GQ”. Smutniak grała też w wielu filmach, m.in. we francuskim filmie akcji „Pozdrowienia z Paryża” (2010) według scenariusza Luca Bessona z Johnem Travoltą i Jonathanem Rhys-Meyersem.

Bielactwo

Bielactwo to przewlekła choroba, która polega na depigmentacji płatów skóry. Jej przyczyną jest wymieranie melanocytów, komórek odpowiedzialnych za kolor skóry. Nie są znane dokładne przyczyny powstawania choroby. Przypuszcza się, że może ona być efektem czynników genetycznych, środowiskowych i reakcji autoimmunologicznej.