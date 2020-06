Mark Wahlberg skomentował śmierć George'a Floyda. Internauci przypomnieli zbrodnie aktora

„Morderstwo George'a Floyda jest bolesne. Wszyscy musimy współpracować, aby rozwiązać ten problem. Modle się za nas wszystkich” – napisał na Instagramie Mark Wahlberg, aktor znany z filmów „Ted” czy „Śledztwo Spensera”. To spowodowało lawinę wpisów na Twitterze, w których internauci przypomnieli historię zbrodni nienawiści, których dopuścił się aktor.

Jako nastolatek Wahlberg był dwukrotnie oskarżony o przestępstwa z nienawiści. W 1986 roku, wówczas 15-letni aktor i grupa jego przyjaciół, rzucali kamieniami i wykrzykiwali rasistowskie obelgi do grupy uczniów z czwartej klasy. Dwa lata później Wahlberg został aresztowany po tym, jak zaatakował dwóch Wietnamczyków. Jednego z nich aktor uderzył drewnianym kijem w głowę, a drugiego w twarz. Komentował przy tym ich wygląd. Początkowo Wahlberg oskarżony został o usiłowanie zabójstwa, jednak później zmniejszono wymiar zarzutów. Po przyznaniu się do winy został skazany na dwa lata więzienia w Deer Island House of Correction w Bostonie. Jednak po odbyciu zaledwie 45 dni w zakładzie poprawczym został zwolniony.

Po osiągnięciu sławy Wahlberg wielokrotnie przepraszał za te incydenty. – Wiele razy przepraszałem (...) Nadal próbuję robić rzeczy, które zrekompensują te błędy – mówił w 2015 roku w rozmowie z The Associated Press.

