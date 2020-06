„365 dni” dostępny już na Netfliksie na całym świecie. A co z drugą częścią filmu?

Mimo, że film Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa zebrał bardzo złe recenzje, jest to od kilku tygodni jeden z najchętniej oglądanych filmów na polskim Netfliksie. Od teraz produkcję na podstawie powieści Blanki Lipińskiej, oglądać mogą już użytkownicy Netfliksa na całym świecie.

Ze względu na pandemię koronawirusa przesunąć się może jednak premiera obrazu „365 dni 2” . Film miał wejść na ekrany kin 12 lutego 2021 roku. Jakiś czas temu o drugiej części filmu „365 dni” mówiła w rozmowie z fanami Anna Maria Sieklucka. – Nie w tym roku, bo z powodu pandemii nie będziemy mogli wyjechać za granicę, żeby kręcić zdjęcia. Musicie być cierpliwi i czekać. Prawdopodobnie to będzie dopiero przyszły rok. Dokładnie nie wiemy, kiedy będziemy mogli zacząć – poinformowała.

„365 dni”

Książka to debiut literacki Blanki Lipińskiej. Opowiada historię Laury, która wraz ze swoim chłopakiem i dwójką przyjaciół wyjeżdża na wakacje. Drugiego dnia pobytu dziewczyna zostaje porwana przez głowę sycylijskiej mafii, przystojnego, Massimo. Mężczyzna kilka lat wcześniej padł ofiarą zamachu i przeżył śmierć kliniczną, podczas której zobaczył właśnie Laurę. Gdy przywrócono go do życia, obiecał sobie, że ją odnajdzie.

Książka była reklamowana jako połączenie „Ojca chrzestnego” i „50 twarzy Greya”. Profesjonalni recenzenci oraz czytelnicy nie zostawili na niej suchej nitki podkreślając, że fabuła powieści jest banalna, a język, jakim posługuje się Lipińska, delikatnie mówiąc nie należy do najbardziej literackich. Na rynek trafiły już dwie kolejne części przygód Laury i Massima – „Ten dzień” oraz „Kolejne 365 dni”.

