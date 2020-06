Beyonce w przesłaniu dla absolwentów szkół. „Zbudujcie własną scenę”

„I tak wam się udało. Jesteśmy z was tacy dumni. Dziękujemy, że użyliście swojego głosu i poinformowaliście świat o Black Lives Matter” – podkreśliła. „Osiągnęliście to, o czym wasi rodzice i dziadkowie, nigdy nie mogliby marzyć. Jesteście odpowiedzią na modlitwy pokoleń” – mówiła. Beyonce powiedziała, że teraz młodzi muszą zbudować swoją własną scenę i sprawić, by świat ich zobaczył.

Następnie piosenkarka odniosła się do rasizmu w Stanach Zjednoczonych i zabójstwa czarnoskórego George'a Floyda z rąk policjanta. „To doprowadziło nas wszystkich do załamania. Cały kraj szukał odpowiedzi. Wiedzieliśmy, że jak nasze serca podejmą działania, mogą rozpocząć się zmiany. Prawdziwa zmiana rozpoczęła się razem z wami” – zwróciła się do uczniów.

„Zbudujcie własną scenę”

Beyonce później nawiązała do własnych zmagań w branży muzycznej, mówiąc: „Do wszystkich, którzy czują się inni, jeżeli należycie do tej grupy o nazwie »inni«, która nie ma szans być w centrum sceny, zbudujcie własną scenę i sprawcie, aby was zobaczyli. Wasza inność jest pięknem. Wasza czerń jest piękna. Wasze współczucie, wasze zrozumienie, wasza walka o ludzi, którzy mogą różnić się od was, jest piękna. Mam nadzieję, że nadal będziecie pokazywać innym, że nigdy nie przestaniecie być sobą. Teraz wasz czas. Niech was zobaczą” – podkreśliła.

„Musiałam zbudować własny stół”