Nikt nie chce kupić domu Michaela Jordana. Legendarny koszykarz przesadził z wystrojem?

Pierwotnie, w 2012 roku, Michael Jordan wystawił dom na sprzedaż za 29 milionów dolarów. Nikt jednak nie chciał go kupić i cena kilka razy zmniejszała się. Teraz koszykarz po raz kolejny próbuje sprzedać dom, tym razem za prawie połowę ceny sprzed ośmiu lat. Rezydencję można nabyć za niecałe 14,9 miliona dolarów.

W domu znajduje się dziewięć sypialni i 19 łazienek. Ponadto znajduje się w nim boisko do koszykówki, basen, pole golfowe, kort tenisowy i specjalny pokój do palenia cygar. Na zdjęciach, które znalazły się na stronie pośredniczącej w sprzedaży domu, widać niewiele. Sześć fotografii przedstawia, oprócz wymienionych wyżej, siłownię i pokój telewizyjny. Pokazano także zdjęcie bramy wjazdowej do posiadłości, na której znajduje się liczba 23, która już na zawsze będzie kojarzona z zawodnikiem.

