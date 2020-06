Keanu Reeves zdradził co nieco na temat nowego „Matrixa”

– Lana Wachowski napisała piękny scenariusz i cudowną historię, która mi się spodobała – wyjaśnił 55-letni aktor. – To jedyny powód, dla którego zdecydowałem się to zrobić. Ponowna praca z nią jest po prostu niesamowita – dodał. Keanu Reeves podkreślił, że fabuła nowego filmu porusza wiele ważnych i wartościowych kwestii, dzięki czemu możemy się wiele nauczyć.

Reeves ponownie wcieli się w „Matrixie” w Neo, a Carrie-Anne Moss znów zobaczymy w roli Trinity. Aktorka w wywiadzie dla „Empire” stwierdziła, że nie sądziła, iż kiedykolwiek dojdzie do tego, że ponownie spotkają się na planie tego filmu. – Kiedy przyniesiono mi scenariusz, z niewiarygodną głębią i kunsztem, pomyślałam, że to wielki dar. To było po prostu bardzo ekscytujące – wyjaśniła.

Trzy poprzednie filmy, „Matrix” (1999), „Matrix Reaktywacja” (2003) i „Matrix Rewolucje” (2003) zarobiły ponad 1,6 miliarda dolarów na całym świecie i znalazły się w pierwszej dziesiątce krajowych hitów w roku premiery. „Matrix Rewolucje” był też pierwszym filmem, którego premiera odbyła się jednocześnie w sześciu krajach. Scenariusz do kolejnej, czwartej części, stworzony został przez Lanę Wachowski przy współpracy z Aleksandarem Hemonem i Davidem Mitchellem. Produkcją wspólnie zajęły się Warner Bros i Village Roadshow.

Galeria:

Wcieliła się w Trinity w „Matrixie”. Tak zmieniła się Carrie-Anne Moss Czytaj także:

Daniel Radcliffe reaguje na transfobiczne wpisy J.K. Rowling. „Kobiety transpłciowe to kobiety”