„Służące” numerem 1. na Netfliksie. Gwiazda filmu odwodzi od oglądania produkcji i proponuje inne tytuły. Dlaczego?

Film z 2011 roku powstał na podstawie książki Kathryn Stockett. Przyniósł on Oscara za najlepszą rolę drugoplanową Octavii Spencer, która zagrała w nim służącą Minny Jackson. W filmie zobaczyliśmy także między innymi Jessicę Chastain, Violę Davis, Bryce Dallas Howard i Emmę Stone, która wcieliła się w początkującą dziennikarkę, która spisuje historie czarnoskórych służących wywołując skandal wśród wyższych sfer.

Biała kobieta w roli zbawiciela czarnych

Chociaż film uzyskał głównie pozytywne recenzje, wielu krytyków zwraca w obecnej chwili uwagę na to, że jest on problematyczny. Jak pisze Collider, ukazuje bowiem białą kobietę w roli „zbawiciela czarnych” . „Wszystko w ramach dążenia do dobrego zakończenia, które nie jest w obecnym czasie przez ludzi dobrze odbierane” – czytamy. Dziennikarze zwracają uwagę na to, że jest to produkcja z konwencją „nie wszyscy biali ludzie”... . Wiele osób zwraca też uwagę w sieci na to, że film powstał na kanwie książki białej pisarki i został wyreżyserowany przez białego reżysera.

„Wszyscy powinniśmy pójść dalej”

W sprawie postanowiła zabrać głos jedna z aktorek, grających w filmie, Bryce Dallas Howard. „Słyszałam, że »Służące« są najczęściej oglądanym filmem w serwisie Netflix! Jestem bardzo wdzięczna za wszystkie przyjaźnie, które zawiązałam w tym filmie – nasza więź jest czymś, co głęboko cenię i będzie trwać przez całe życie. Biorąc to pod uwagę, »Służące« to fikcyjna historia, opowiedziana z perspektywy białych scenarzystów i głównie białych twórców. Wszyscy powinniśmy pójść dalej” – podkreśliła w poście na Facebooku aktorka.

Jakie filmy powinniśmy obejrzeć?

Bryce Dallas Howard zaznaczyła dalej, że historie opowiedziane w filmach są „bramą do obudzenia w sobie empatii” , a „największe z nich są katalizatorami działania” . „Jeśli szukasz tych opowiadających o Ruchu Praw Obywatelskich (Civil rights movement), linczowaniu, segregacji, Jimie Crowie i wszystkich tych, którzy sprawili, że mamy taką teraźniejszość, jaką mamy, oto garść potężnych filmów i programów, które koncentrują się na życiu czarnoskórych” – napisała dalej i podała kilkanaście tytułów, które poleca.

Wśród wymienionych są: „XIII poprawka” , „Selma” , „Say Her Name: The Life And Death Of Sandra Bland” , „Tylko sprawiedliwość” , „Watchmen” , „Malcolm X” , „Nie jestem twoim murzynem” , „Eyes on the Prize” i „Jak nas widzą” .

