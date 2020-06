Pozbawiono ich oscarowych nominacji, bo założyli koszulki z napisem „Nie mogę oddychać”. Akademia Filmowa: Dążymy do zmian

Obsada filmu „Selma” poprzez założenie na premierę takich koszulek chciała pokazać poparcie dla czarnoskórego Erica Garnera, który został zabity przez białego policjanta w 2014 roku. Garner, podobnie jak w tym roku Floyd, krzyczał podczas zatrzymania przez policję, że „nie może oddychać” .

Według Davida Oyelowo, tuż po premierze „Selmy” do studia filmowego produkującego obraz zaczęli wydzwaniać członkowie Akademii Filmowej, mówiąc, że nie będą głosować na film z powodu koszulek, jakie miała na sobie obsada. – Członkowie Akademii zaczęli dzwonić do studia i naszych producentów, mówiąc: „Co oni robią? Dlaczego rozkręcają to gów***? Nie będziemy głosować na ten film, ponieważ uważamy, że to, co robią jest nie na miejscu” – opowiadał aktor. – Po części właśnie dlatego film nie otrzymał tylu nagród, ile ludzie myślą, że powinien i to też zrodziło akcje #OscarsSoWhite. Wykorzystali swoje przywileje, aby skreślić film na podstawie tego, jakimi wartościami kierują się w życiu – dodał.

Ava DuVernay, reżyserka filmu „Selma” w odpowiedzi na wywiad Oyelowo napisała na Twitterze: „Prawdziwa historia” . Zareagowała też sama Akademia Filmowa, pisząc na oficjalnym profilu: „Avo i Davidzie, słyszymy was. Niedopuszczalne. Dążymy do zmian” .

