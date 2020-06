Zagraniczni recenzenci ostro o filmie „365 dni”. Produkcja jest nr. 1 na Netfliksie, a na Tik Toku trenduje #365days

Wyzwanie na Tik Toku

Zack Sharf pisze na łamach „Indie Wire” , że historia miłosna w filmie oparta jest na „gwałcie i syndromie sztokholmskim” . Wspomina, że na Tik Toku powstało wyzwanie, które polega na nagrywaniu swojej reakcji, oglądając niektóre momenty w filmie. Zwraca uwagę na to, że to przynosi jeszcze większą popularność obrazowi, ponieważ inni chcą się dowiedzieć, dlaczego wzbudza aż takie zainteresowanie i sami je podnoszą, sprawiając, że film jest numerem 1. w kilkunastu krajach. Obecnie oznaczone hasztagiem #365days wyzwanie na Tik Toku ma 146,6 mln wyświetleń wideo, a liczba ta wciąż rośnie.

Pornograficzne sceny

Meghan O'Keefe z portalu „Decider” nazywa film „polską wersją »Pięćdziesięciu twarzy Greya«” i pisze, że to produkcja, która jest „najbliżej filmom pornograficznym” na Netfliksie. „Czy »365 dni« to jeszcze bardziej skandaliczna i seksowna wersja amerykańskiego hitu »Pięćdziesiąt twarzy Greya«? Lepiej w to uwierz. Istnieje stereotyp, że Europejczycy są mniej pruderyjni w kwestiach seksualności i ten film zdaje się to potwierdzać” – czytamy. „Myślałeś, że »Pięćdziesiąt twarzy Greya« jest nieprzyzwoity? Scena z łodzi z »365 dni« wygląda na prawdziwą, hardkorową pornograficzną scenę miłosną” – pisze.

„Ten film jest o syndromie sztokholmskim”

John Serba, również z portalu „Decider” pisze: „Jasne, jest bez smaku, regresywny, cyniczny, antyfeministyczny i jałowy intelektualnie, ale czy jest gorący? Może, jeśli potrafisz rozdzielić kontekst i skoncentrować się na idei, że tuż przed twoimi oczami odbywa się nie do końca pornograficzny stosunek seksualny” . Dalej pisze, że w filmie są aż trzy sceny w sklepie – o kupowaniu ubrań. „Zasadniczo ten film jest o syndromie sztokholmskim!” – kwituje.

„Najgorszy film, jaki kiedykolwiek widziałam”