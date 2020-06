Film „Przeminęło z wiatrem” usunięty tymczasowo z HBO Max. Przez rasizm i utrwalanie stereotypów

Film „Przeminęło z wiatrem” w 1940 roku zdobył podczas ceremonii rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej 10 statuetek. Hattie McDaniel, amerykańska aktorka i śpiewaczka, która w filmie wcieliła się w służącą Mammy, otrzymała Oscara za rolę drugoplanową, jako pierwsza Afroamerykanka w historii jej przyznawania. Była też pierwszą w historii, która została nominowana. – Kochałam Mammy. Myślę, że rozumiem ją, ponieważ moja babcia również pracowała na plantacji, innej niż Tara – mówiła później aktorka.

Jak pisze „Collider” HBO Max zdecydowało się usunąć film z platformy, ponieważ utrwala on krzywdzące stereotypy względem czarnych ludzi. „Są one wesoło i wdzięcznie podporządkowane białym postaciom, co jest nie do obrony we współczesnej Ameryce” – czytamy.

W 2017 roku kino w Memphis anulowało pokaz filmu „Przeminęło z wiatrem” podkreślając, że obraz jest „niewrażliwy wobec dużej części lokalnej populacji” . HBO Max tłumaczy z kolei w oświadczeniu, że film jest „produktem swoich czasów i przedstawia uprzedzenia etniczne i rasowe, które niestety były powszechne w społeczeństwie” . „Te rasistowskie wyobrażenia były wtedy błędne i są błędne dziś, i uważamy, że utrzymanie tytułu na naszej platformie bez wyjaśnienia i potępienia tych rasistowskich obrazów, byłoby nieodpowiedzialne” – czytamy.

HBO Max zapowiedziało, że film wróci na platformę, jednak z dodaną „dyskusją na temat historycznego kontekstu filmu i potępieniem pokazanych tam zachowań” . Mimo to film zostanie „zaprezentowany w takiej formie, w jakiej był pierwotnie stworzony, ponieważ w przeciwnym wypadku byłoby to równoznaczne z twierdzeniem, że te uprzedzenia nigdy nie istniały”.

