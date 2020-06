Znamy go ze „Szkoły uczuć”. Shane West obchodzi 42. urodziny. Jak zmienił się aktor?

Shane West urodził się 10 czerwca 1978 roku w Baton Rouge w stanie Luizjana. Ukończył Los Angeles Center for Enriched Studies, a w wieku 15 lat odkrył swoją pasję do aktorstwa. W 1995 roku przeprowadził się do Los Angeles, aby spełniać to marzenie.

Po raz pierwszy na szklanym ekranie pojawił się w serialu CBS „Gdzie diabeł mówi dobranoc” . Jego pierwszą główną rolą było wcielenie w młodego buntownika w „Jeden raz i znowu” . Największą popularność przyniósł jednak aktorowi film „Szkoła uczuć” , w którym wystąpił u boku Mandy Moore. Oprócz tego występował w serialach „Salem” , „Ostry dyżur” , „Buffy: Postrach wampirów” czy „Nikita” .

Shane West ma także swój zespół o nazwie Jonny Was, w którym gra ze swoimi przyjaciółmi.

