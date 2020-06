„Dziewczyny z Dubaju”. Doda podała pełną obsadę i datę premiery filmu. „Pokaże hipokryzję klientów z Polski”

W obsadzie filmu „Dziewczyny z Dubaju” zobaczymy: Katarzynę Figurę, Jana Englerta, Beatę Ścibak-Englert, Paulinę Gałązkę, Katarzynę Sawczuk, Olgę Kalicką, Annę Karczmarczyk i Józefa Pawłowskiego.

„Nadchodzi film petarda! Oparte na prawdziwych wydarzeniach »Dziewczyny z Dubaju« zdemaskują hipokryzję polskiego show biznesu i ujawnią całą prawdę na temat tzw. afery dubajskiej, w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu” – pisze Doda.

Reżyserii obrazu „Dziewczyny z Dubaju” podjęła się Maria Sadowska – autorka obsypanego nagrodami obrazu „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”. Głównym scenarzystą filmu jest Mitja Okorn, znany z produkcji takich jak „Listy do M”. czy „Planeta Singli”.

„Zadaniem »Dubajek« jest, by młode dziewczyny poczuły dumę i satysfakcję ze swoich ambicji, ciężkiej pracy i niechodzenia na skróty. Aby sztuczny blichtr niektórych celebrytek nie był wzorem do naśladowania i powodem do zazdrości. W tej historii za każdą kupioną firmową torebką kryje się sprzedaż moralności i siebie. Nie zapomniałam jednak o drugiej stronie medalu. Film pokaże również hipokryzję klientów z Polski, którzy do dnia dzisiejszego cieszą się z nienagannego medialnego wizerunku mężów i ojców. Ups” – pisze Doda na Instagramie.

Doda podała, że film kręcony będzie w luksusowych miejscach w Polsce, ale też w międzynarodowych lokacjach: w Cannes, Nicei, Courchevel i Dubaju. Start zdjęć już 16 czerwca.

Premiera filmu „Dziewczyny z Dubaju” 22 stycznia 2021‬ roku.

Maria Sadowska: Nie chce patrzeć na nie z góry

Maria Sadowska opowiadała o swoim filmie „Dziewczyny z Dubaju” w styczniu w wywiadzie dla tygodnika „Wprost” . W rozmowie z Agatą Jankowską reżyserka podkreśliła, że Piotr Krysiak „ostro skrytykował w swojej książce bohaterki” . – Mam inną ocenę tych zdarzeń. Chcę uniknąć oceniającego spojrzenia. Nie chce patrzeć na nie z góry. Próbuje zrozumieć ich motywacje – zapowiadała. – Będzie z pewnością o seksie i ciemnej stronie ludzkiej natury. O tym jak ulegamy pokusom. Jak to wpływa na nas i nasze relacje ze światem. Ale też, jak to w moich filmach, nie zabraknie tu poczucia humoru i wartkiej akcji. Zabierzemy widza w egzotyczną podróż, z małego, szarego miasteczka do świata przepychu i luksusu – wyjaśniła.

