Patti LuPone o sytuacji w USA i Trumpie. „Ten kraj jest skazany na zagładę. Zmierzamy w kierunku faszyzmu lub dyktatury”

Patti LuPone to amerykańska piosenkarka i aktorka, która znana jest z roli Evy Peron w musicalu „Evita” w premierowej obsadzie na Broadwayu iraz Fantyny w pierwszej obsadzie „Les Miserables” na West Endzie. Zagrała ponadto w wielu filmach i serialach w tym ostatnio w „Hollywood” , wcześniej w „Dzień za dniem” , „American Horror Story” , „Penny Dreadful” czy „Glee” .

Czarny scenariusz

– Straciliśmy najbardziej kreatywnych ludzi przez AIDS – mówiła aktorka w rozmowie „Variety” . – To podstępna choroba. Okropnie odbiło się to na społeczności, która próbuje uskrzydlić i edukować społeczeństwo – podkreśliła. Jak wyjaśniła, widząc to, jak jej współpracownicy, przyjaciele i bliscy walczyli z tą chorobą, zdecydowała się zaangażować do wspierania organizacji Broadway Cares / Equity Fights AIDS. Jak wyjaśniła, teraz, w dobie pandemii koronawirusa, osoby chore na AIDS są jeszcze bardziej narażone. – Mówią nam, że Broadway zostanie otwarty po Święcie Pracy. Wszyscy wiemy, że to nieprawda. Myślę, że najwcześniej dojdzie do tego w styczniu, a może nawet nie. To bardzo przygnębiające i niepokojące – przyznała.

„Ten kraj jest skazany na zagładę”