Disney tworzy film o Lionelu Richie. Co wiemy do tej pory o „All Night Long”?

O powstającym projekcie poinformował serwis „Variety” . Film roboczo nosi tytuł „All Night Long” , jak jeden z hitów artysty. Scenariusz do musicalu tworzy Pete Chiarelli, scenarzysta „Crazy Rich Asians” , a producentami będą sam Richie, jego menedżer Bruce Eskowitz, a także Dana Brunett i Matt Del Piano z Cavalry Media.

„All Night Long” ma być czymś w rodzaju filmu „Mamma Mia!” – fabuła ma prowadzić do sytuacji, w których stosowne będzie zaśpiewanie danej piosenki z repertuaru Lionela Richie.

Richie jest zdobywcą Oscara i czterokrotnym zdobywcą nagrody Grammy, który sprzedał ponad 100 milionów płyt na całym świecie. Zdobył Oscara za najlepszą oryginalną piosenkę, a także Złoty Glob za „Say You, Say Me” za dramat „Białe noce” z 1985 roku. Tymczasem jego zwycięstwa w w wyścigu po Grammy obejmują piosenkę roku 1985 „We Are the World”, którą napisał wspólnie z Michaelem Jacksonem.

