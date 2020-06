Viggo Mortensen i reżyser filmu „Green Book” ponownie łączą siły. O czym będzie ich nowa produkcja?

Najnowszy film nie ma jeszcze tytułu, jednak wiadomo, że akcja rozgrywać się będzie w 1967 roku. Mężczyzna podróżuje do Wietnamu, aby spotkać się w trakcie trwającej tam wojny ze swoimi przyjaciółmi i napić się wspólnie z nimi piwa. Jak podaje „Variety” , Viggo Mortensen nie będzie jednak głównym bohaterem w filmie – ma odgrywać rolę drugoplanową.

Scenariusz do filmu oparty jest na książce „The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty, and War”, napisanej przez Joannę Molloy i Johna „Chick” Donohue. Film śledzi kroki Donohue, gdy ten udaje się z Nowego Jorku do Wietnamu, aby dostarczyć piwo swoim przyjaciołom żołnierzom.

Scenariusz do filmu dopracowują teraz Brian Currie, Pete Jones i sam Farrelly. David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger i Andrew Muscato będą produkować dla Skydance.

