Barbra Streisand ostro o Donaldzie Trumpie. „Stanowi niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia”

– Pomyślcie, ile osób można byłoby uratować, gdyby zwrócił uwagę na ostrzeżenia i podjął kroki wcześniej. Innymi słowy Donald Trump stanowi niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia. Nie możemy sobie pozwolić na kolejne cztery lata złośliwości, podziałów i kłamstw, podobnie nie może sobie na to pozwolić nasza planeta – podkreśliła Streisand.

Aktorka tłumaczyła, zwracając się do obywateli Stanów Zjednoczonych, że „nie potrzebują rządzącego poprzez odwet łobuza w roli prezydenta” . – Spójrzmy prawdzie w oczy: Trump nie nadaje się psychicznie i moralne do pełnienia tego urzędu – stwierdziła. – Nazywa siebie prezydentem prawa i porządku, ale nie przestrzega prawa i nie może utrzymać porządku. Ten lekkomyślny człowiek nie ma mądrości ani charakteru potrzebnych, by przewodzić narodem – oceniła.

Streisand mówiła, że Biden jest "porządnym mężczyzną z otwartym umysłem i sercem". – Joe Biden ma empatię, której potrzebujemy teraz bardziej niż kiedykolwiek – dodała.

