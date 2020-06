Sharon Stone zdradziła, że cudem uniknęła śmierci. Gwiazdę trafił... piorun

O niecodziennym zdarzeniu Sharon Stone opowiedziała w podcaście „Films To be Buried With” . Aktorka tłumaczyła, że znajdowała się w swojej kuchni, gdzie napełniała pojemnik z wodą w żelazku. Nagle została uderzona przez pioruna. Ocknęła się, gdy matka uderzała ją policzek, usiłując ją ocucić. – To było naprawdę intensywne – przyznała. – Rzuciło mnie przez kuchnię, uderzyłam w lodówkę – opowiadała.

Przyznała, że dojście do siebie zajęło jej chwilę. – Byłam w takim stanie, że trudno mi to opisać, taka pobudzona. Mama zabrała mnie do auta i zawiozła do szpitala. EKG pokazało coś jakby impuls elektryczny w moim ciele – relacjonowała gwiazda. – To było szalone – dodała.

