Bardzo cenny prezent od Barbry Streisand dla 6-letniej córki George'a Floyda

Dziewczynka, której ojciec zmarł na wskutek duszenia przez policjanta, co zapoczątkowało protesty na całym świecie, otrzymała od Barbry Streisand cały pakiet prezentów. 6-latka i jej mama wrzuciły zdjęcia upominku na Instagram. Znajdowały się tam akcje Disneya oraz dwa albumy aktorki „My Name is Barbra” z 1965 roku i „Color Me Barbra” z 1966 roku.

Nowo utworzone konto Gianny Floyd na Instagramie zebrało już ponad 50 tys. obserwujących – w tej grupie jest między innymi Oprah Winfrey i Michelle Obama. Dla dziewczynki uruchomiono także zbiórkę na stronie Go Found Me – która przekroczyła już swój cel wyznaczony na 2 mln dolarów.

Śmierć George'a Floyda

Na nagraniu z zatrzymania George'a Floyda widać, że mężczyzna krzyczy, że nie może oddychać. Policjant Derek Chauvin nie przestaje jednak przyciskać go kolanem do betonu, aż 46-latek traci przytomność. Mężczyznę zatrzymano, ponieważ rzekomo użył podrobionego rachunku w sklepie spożywczym. Zgodnie z dokumentami sądowymi, Chauvin klęczał na szyi Floyda przez 8 minut i 46 sekund.